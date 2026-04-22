M!LK・塩崎太智「僕の居場所がSNSで…」 日常生活でも「けっこう撮られています」
21日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）では「女性アスリートへのハラスメントを語る夜」と題した企画を行った。M!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）が、自身の行動が逐一SNS上でアップされていることを明かした。
【画像】「新年度1発目から すごすぎて…滅」 M!LK塩崎太智と高橋成美が登場した『相席食堂』
塩崎は「日常生活は、けっこう撮られています。お母さんは、僕の居場所がSNSでわかったりするんですよ。自分たちが撮影している場所が、ネットにすぐ載っちゃったりするので。『きょう、ここで撮影していたんだね』『なんで知っているの？』みたいな。我々は、そういう仕事というか、慣れているじゃないですけど…」と口にしながら、アスリートたちの“盗撮被害”に思いを馳せていた。
MC
上田晋也
メンバー
いとうあさこ
ゲスト
塩崎太智（M!LK）（※崎＝たつさき）
江村美咲（フェンシング選手）・奥原希望（バドミントン選手）・登坂絵莉（レスリング元日本代表）・土性沙羅（レスリング元日本代表） ※50音順
【画像】「新年度1発目から すごすぎて…滅」 M!LK塩崎太智と高橋成美が登場した『相席食堂』
塩崎は「日常生活は、けっこう撮られています。お母さんは、僕の居場所がSNSでわかったりするんですよ。自分たちが撮影している場所が、ネットにすぐ載っちゃったりするので。『きょう、ここで撮影していたんだね』『なんで知っているの？』みたいな。我々は、そういう仕事というか、慣れているじゃないですけど…」と口にしながら、アスリートたちの“盗撮被害”に思いを馳せていた。
MC
上田晋也
メンバー
いとうあさこ
ゲスト
塩崎太智（M!LK）（※崎＝たつさき）
江村美咲（フェンシング選手）・奥原希望（バドミントン選手）・登坂絵莉（レスリング元日本代表）・土性沙羅（レスリング元日本代表） ※50音順