うねりをほどき、輝き放つ髪へ。アユーラから、大人の髪のための新ヘアケアシリーズが誕生
◆うねりをほどき、輝き放つ髪へ。アユーラから、大人の髪のための新ヘアケアシリーズが誕生
アユーラから、大人の髪悩みに寄り添う新ヘアケアシリーズが2026/4/24（金）に発売。ストレスやホルモンバランスの変化、乾燥やダメージの蓄積など、年齢とともに生じる髪の状態「エイジングうねり（※1）」に着目し、“ゆらぎ”の知見を生かしてみずみずしく素直な髪印象をめざす。1WEEKセットも同日登場し、手軽に試せるのも魅力。使い続けることで髪本来の美しさを引き出し、芯のある健やかな印象へ。ギフトにもおすすめ。
◆うねりをほぐし、みずみずしく素直な髪印象へ導くことをめざしたエイジングヘアケアシリーズを開発
PHOTO／ウェルバイタル シャンプー、ウェルバイタル トリートメント
上質な香りと使い心地でギフトにもぴったり。素直で芯のある髪印象へ導く
シリーズ名の「ウェルバイタル」は、WELL＝満足に・健康に、VITAL＝生命の・活力に満ちた、という2つの言葉を組み合わせて名付けられている。年齢を重ねても、内側から輝くような“健やかさ”と“生命力”を感じさせる存在でありたい、そんな想いが込められている。
いずれも、ジャスミン・グリーンティー・墨などをブレンドした、凛としたアロマティックハーブの香りを採用。清々しさと奥行きのある香調が、バスタイムに寄り添い穏やかなひとときを演出する。
みずみずしく素直な美しい髪に導くエイジングケア用（※2）シャンプー
うねりを生む頭皮の汚れを落としながら、必要なうるおいを守る設計。きめ細かな濃密泡が頭皮と髪に密着し、天然の洗浄成分が汚れをしっかり落とし、頭皮を整えながら髪をなめらかに洗い上げてくれる。ゆらぎやすい頭皮と髪に寄り添い、すすいだ瞬間から、まるでうねりが解きほぐされたような上質な手触りを実感。くし通りを良くし、フケや静電気の発生も抑制する。
するするとなじみ、髪1本1本を包み込むエイジングケア用（※2）トリートメント
心地よいなめらかさで髪1本1本を包み込むように素早くなじみ、内外のダメージを補修しながらキューティクルを整える。厳選した保湿成分が髪に浸透し、うるおいを与えて健やかなツヤ髪へ。コンディショニング成分をバランスよく配合し、うねりにもアプローチ。さらにドライヤーの熱を味方にするヒートアクティブ効果で髪をコーティングし保護。うるおいを保ちながら外部刺激や静電気を防ぎ、しなやかで指通りのよい素直な髪へ導く。
商品詳細
◆アユーラ ウェルバイタル シャンプー
＜エイジングケア用シャンプー＞300mL 3,080円
◆アユーラ ウェルバイタル トリートメント
＜エイジングケア用ヘアトリートメント＞220g 3,300円
◆アユーラ ウェルバイタル 1WEEKセット（シャンプー 50mL、トリートメント 50g）※一部店舗での取り扱い
1,650円
※1 年齢を重ねることによる髪の変化のこと
※2 年齢に応じたケア
◆夏季限定。冷感を加えた夏限定「青いAYURA」シリーズも登場
メディテーションバス（香涼み）α、アロマボディシート（青涼）
ひんやり感がUPした入浴料＆ボディシートを数量限定で展開
夏季限定のボディケアシリーズを、2026/4/24（金）より数量限定発売。2021年の夏に限定発売し、2024年と2025年の夏にも好評だった「メディテーションバス（香涼み）」は、香りや見た目で涼感を表現することに加え、ほんのり清涼感を感じられる「メディテーションバス（香涼み）α」にアップデート。入浴中から湯上りまで爽快感が続き、夏のバスタイムを爽やかで心地よいひとときに演出する。さらに、夏のダメージを受けやすい肌をいたわる美容成分を配合し、健やかでなめらかな肌へ導く。
また、夏に特に人気の「アロマボディシート」から、冷感を加えた「アロマボディシート（青涼）」が新登場。「青涼（せいりょう）」とは、澄み切った青の静けさと、ひんやり涼しい冷感をイメージして表現している。みずみずしい感触でひんやりリフレッシュ、心地よい冷感のある使用感が特徴。肌あたりのよい大判のシートで、汗や皮脂をしっかりふきとることができ、快適なさらさら素肌に。夏の外出時やリフレッシュシーンに活躍するはず。
商品詳細
◆アユーラ メディテーションバス（香涼み）α
＜浴用化粧料＞300mL 2,750円
◆アユーラ アロマボディシート（青涼）
＜冷感ボディ用シート＞15枚入 825円
※2026/4/24（金）より数量限定発売
◆数量限定！美しい肌印象を叶えるスキンケア発想の4in1ノーファンデCCも
素肌に寄り添う、なめらか美肌CCが数量限定で登場
4in1のCC「アユーラ セラムインCCプロテクション」を、2026/5/22（金）より数量限定発売。生活様式や働き方の変化により、ベースメイクに求められる価値は多様化。市場は回復傾向にある一方でファンデーションの使用率は低下し、「素肌感」や「肌の負担の少なさ」を重視する傾向が強まっている昨今。さらに、時短ニーズの高まりから、下地・UVケア・トーン補正を1品で叶える多機能アイテムや「ノーファンデメイク」も定着しつつある。
こうした背景のもと、アユーラは“ゆらぎ肌ケア”の知見を生かした「セラムインCCプロテクション」を発売。SPF50+・PA++++のUVカットに加え、トーンアップや自然なカバー、スキンケア機能を1本に集約。美容成分を配合し、肌をいたわりながらなめらかな素肌美へと導く。肌と心に寄り添うアユーラらしいアプローチで、これからの時代に応える新しいベースメイクを提案。
商品詳細
◆アユーラ セラムインCCプロテクション
＜日やけ止め乳液・化粧下地＞30g 3,300円
SPF50＋・PA＋＋＋＋・UV耐水性★★
※2026/5/22（金）より数量限定発売
アユーラから、大人の髪悩みに寄り添う新ヘアケアシリーズが2026/4/24（金）に発売。ストレスやホルモンバランスの変化、乾燥やダメージの蓄積など、年齢とともに生じる髪の状態「エイジングうねり（※1）」に着目し、“ゆらぎ”の知見を生かしてみずみずしく素直な髪印象をめざす。1WEEKセットも同日登場し、手軽に試せるのも魅力。使い続けることで髪本来の美しさを引き出し、芯のある健やかな印象へ。ギフトにもおすすめ。
PHOTO／ウェルバイタル シャンプー、ウェルバイタル トリートメント
上質な香りと使い心地でギフトにもぴったり。素直で芯のある髪印象へ導く
シリーズ名の「ウェルバイタル」は、WELL＝満足に・健康に、VITAL＝生命の・活力に満ちた、という2つの言葉を組み合わせて名付けられている。年齢を重ねても、内側から輝くような“健やかさ”と“生命力”を感じさせる存在でありたい、そんな想いが込められている。
いずれも、ジャスミン・グリーンティー・墨などをブレンドした、凛としたアロマティックハーブの香りを採用。清々しさと奥行きのある香調が、バスタイムに寄り添い穏やかなひとときを演出する。
みずみずしく素直な美しい髪に導くエイジングケア用（※2）シャンプー
うねりを生む頭皮の汚れを落としながら、必要なうるおいを守る設計。きめ細かな濃密泡が頭皮と髪に密着し、天然の洗浄成分が汚れをしっかり落とし、頭皮を整えながら髪をなめらかに洗い上げてくれる。ゆらぎやすい頭皮と髪に寄り添い、すすいだ瞬間から、まるでうねりが解きほぐされたような上質な手触りを実感。くし通りを良くし、フケや静電気の発生も抑制する。
するするとなじみ、髪1本1本を包み込むエイジングケア用（※2）トリートメント
心地よいなめらかさで髪1本1本を包み込むように素早くなじみ、内外のダメージを補修しながらキューティクルを整える。厳選した保湿成分が髪に浸透し、うるおいを与えて健やかなツヤ髪へ。コンディショニング成分をバランスよく配合し、うねりにもアプローチ。さらにドライヤーの熱を味方にするヒートアクティブ効果で髪をコーティングし保護。うるおいを保ちながら外部刺激や静電気を防ぎ、しなやかで指通りのよい素直な髪へ導く。
商品詳細
◆アユーラ ウェルバイタル シャンプー
＜エイジングケア用シャンプー＞300mL 3,080円
◆アユーラ ウェルバイタル トリートメント
＜エイジングケア用ヘアトリートメント＞220g 3,300円
◆アユーラ ウェルバイタル 1WEEKセット（シャンプー 50mL、トリートメント 50g）※一部店舗での取り扱い
1,650円
※1 年齢を重ねることによる髪の変化のこと
※2 年齢に応じたケア
◆夏季限定。冷感を加えた夏限定「青いAYURA」シリーズも登場
メディテーションバス（香涼み）α、アロマボディシート（青涼）
ひんやり感がUPした入浴料＆ボディシートを数量限定で展開
夏季限定のボディケアシリーズを、2026/4/24（金）より数量限定発売。2021年の夏に限定発売し、2024年と2025年の夏にも好評だった「メディテーションバス（香涼み）」は、香りや見た目で涼感を表現することに加え、ほんのり清涼感を感じられる「メディテーションバス（香涼み）α」にアップデート。入浴中から湯上りまで爽快感が続き、夏のバスタイムを爽やかで心地よいひとときに演出する。さらに、夏のダメージを受けやすい肌をいたわる美容成分を配合し、健やかでなめらかな肌へ導く。
また、夏に特に人気の「アロマボディシート」から、冷感を加えた「アロマボディシート（青涼）」が新登場。「青涼（せいりょう）」とは、澄み切った青の静けさと、ひんやり涼しい冷感をイメージして表現している。みずみずしい感触でひんやりリフレッシュ、心地よい冷感のある使用感が特徴。肌あたりのよい大判のシートで、汗や皮脂をしっかりふきとることができ、快適なさらさら素肌に。夏の外出時やリフレッシュシーンに活躍するはず。
商品詳細
◆アユーラ メディテーションバス（香涼み）α
＜浴用化粧料＞300mL 2,750円
◆アユーラ アロマボディシート（青涼）
＜冷感ボディ用シート＞15枚入 825円
※2026/4/24（金）より数量限定発売
◆数量限定！美しい肌印象を叶えるスキンケア発想の4in1ノーファンデCCも
素肌に寄り添う、なめらか美肌CCが数量限定で登場
4in1のCC「アユーラ セラムインCCプロテクション」を、2026/5/22（金）より数量限定発売。生活様式や働き方の変化により、ベースメイクに求められる価値は多様化。市場は回復傾向にある一方でファンデーションの使用率は低下し、「素肌感」や「肌の負担の少なさ」を重視する傾向が強まっている昨今。さらに、時短ニーズの高まりから、下地・UVケア・トーン補正を1品で叶える多機能アイテムや「ノーファンデメイク」も定着しつつある。
こうした背景のもと、アユーラは“ゆらぎ肌ケア”の知見を生かした「セラムインCCプロテクション」を発売。SPF50+・PA++++のUVカットに加え、トーンアップや自然なカバー、スキンケア機能を1本に集約。美容成分を配合し、肌をいたわりながらなめらかな素肌美へと導く。肌と心に寄り添うアユーラらしいアプローチで、これからの時代に応える新しいベースメイクを提案。
商品詳細
◆アユーラ セラムインCCプロテクション
＜日やけ止め乳液・化粧下地＞30g 3,300円
SPF50＋・PA＋＋＋＋・UV耐水性★★
※2026/5/22（金）より数量限定発売