K-BEAUTYで叶う美シルエット♡着るだけ補整インナー＆スパッツ登場

着るだけで理想のボディラインに近づけたら嬉しいですよね♡そんな願いを叶えてくれるのが、K-BEAUTY発想の補整インナーシリーズ。日常使いしやすい快適な着心地と、しっかりとした着圧設計で、美しいシルエットをサポートしてくれます。忙しい毎日でも手軽にスタイルアップを目指したい方にぴったりの新作アイテムをチェックしてみてください♪

着るだけで美シルエットへ

「K-BEAUTYシルエットメイクインナー」2,178円（税込）は、程よい着圧でボディラインを整えてくれるアイテム。

サイズはM～L（バスト約79～94㎝・ウエスト約64～77㎝）、L～LL（バスト約86～101㎝・ウエスト約69～85㎝）の2展開です。

腹筋に沿った着圧設計と下腹サポートにより、気になるお腹まわりをすっきり引き締め、くびれラインを美しく演出。

さらに、バスト部分は脇から中央へ寄せる設計で、自然に持ち上げて高い位置をキープします。流れがちなバストをしっかり支え、女性らしいシルエットへ導いてくれるのが魅力です。

素材はナイロン65％・ポリエステル30％・ポリウレタン5％で、伸縮性がありながらもフィット感のある着心地。薄手でアウターに響きにくく、デイリー使いにもぴったりです♪

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スパッツで下半身も引き締め

「K-BEAUTYシルエットメイクスパッツ」2,178円（税込）は、はくだけでお腹からヒップまでしっかりサポート。

サイズはM～L（ウエスト約64～77㎝・ヒップ約87～100㎝）、L～LL（ウエスト約69～85㎝・ヒップ約92～105㎝）の2サイズ展開です。

腰から腹筋にかけての着圧ラインが、気になる下腹や骨盤まわりを引き締め、すっきりとしたくびれを演出。

さらにヒップアップ効果で後ろ姿も美しく整えてくれます。クロッチ付きで1枚ばきが可能なのも嬉しいポイントです。

本体はナイロン90％・ポリウレタン10％、クロッチ部分は綿80％・ナイロン20％で、長時間着用しても快適な伸びの良さを実現。

服の下に着てもラインが響きにくく、日常使いしやすい設計になっています。

デイリー使いしやすい快適設計

どちらのアイテムも、しっかりとした着圧ながら無理のないフィット感で、長時間でも快適に過ごせるのが特徴です。補整下着特有の窮屈さを感じにくく、毎日のコーデに取り入れやすいのも魅力。

忙しい朝でもサッと着るだけでスタイルアップが叶うので、習慣化しやすいのもポイントです♪

無理なく続く美シルエット習慣

毎日のインナーを変えるだけで、理想のシルエットに近づけるのがK-BEAUTY発想の魅力。

着るだけ・はくだけの手軽さで、ボディラインを美しく整えながら快適さもキープできます♡

無理なく続けられる補整アイテムで、日常から自信の持てるスタイルを手に入れてみてはいかがでしょうか♪