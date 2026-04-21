BarbourとNew Era®が初共演！高機能キャップ＆ハット新作

英国発の老舗ブランドBarbourと、世界的キャップブランドNew Era®が待望の初コラボレーション♡歴史ある2ブランドがタッグを組み、機能性とデザイン性を兼ね備えたヘッドウェアが登場します。日常使いはもちろん、アウトドアや旅行にも活躍する実用性の高さが魅力。洗練されたスタイルと快適な着用感を叶える、今季注目の新作をチェックしてみてください♪

高機能素材で快適な着用感

今回のコラボアイテムには、耐久撥水・透湿防水機能を備えた高機能2レイヤー素材を採用。急な雨や天候の変化にも対応できる安心感が魅力です。

さらに内側にはメッシュ素材を使用し、ムレを軽減しながら快適な被り心地を実現。アウトドアシーンはもちろん、デイリーにも取り入れやすい機能美が光ります。

季節を問わず活躍する、頼れるアイテムです。

ニューエラ×Hender Scheme初コラボ♡上質レザーが映える大人キャップ登場

選べる2モデルの魅力

「Barbour × New Era® 9TWENTY CAP」は、柔らかな被り心地と浅めのシルエットが特徴。

調節ベルトはスナップボタンとアジャスターのダブル仕様で、フィット感と利便性を両立しています。価格は7,700円、3色展開です。

一方「Barbour × New Era® ADVENTURE HAT」は、ミリタリーディテールを取り入れたデザイン。ブランチループやコインポケットを備え、機能性と遊び心を兼ね備えています。

ドローコードは取り外し可能でアレンジも自在。価格は9,900円、3色展開です。

日常からアウトドアまで活躍

どちらのモデルも軽やかな着用感と実用性の高さが魅力。9TWENTYはバッグに引っ掛けられるなど持ち運びにも便利で、アクティブな日常にぴったり。

アドベンチャーハットは長時間の外出や旅行シーンにもおすすめです。ファッション性と機能性を兼ね備えたデザインは、シンプルコーデに取り入れるだけでこなれ感を演出してくれます♪

春夏コーデの主役に

BarbourとNew Era®の初コラボは、両ブランドの魅力を凝縮した特別なコレクション。

高機能素材と洗練デザインが融合し、日常にもアウトドアにもフィットする万能アイテムに仕上がっています♡

2026年4月28日(水)よりバブアー直営店および公式オンラインストアにて発売開始。この春夏は、機能もおしゃれも妥協しない新しいヘッドウェアで、毎日をもっと快適に楽しんでみてください♪