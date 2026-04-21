東京ディズニーシー「アクアトピア」9．14終了 「泣いた」「新時代か」SNSで悲しみの声広がる
東京ディズニーシーのアトラクション「アクアトピア」が、9月14日（月）をもってクローズすることが、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」とともに発表された。
【写真】ゲストびっくり！ ミセスが東京ディズニーランドにサプライズで登場した時の様子
■「泣いた」SNSで悲しみ広がる
今回クローズが発表された「アクアトピア」は、科学者たちが新しい航海システムを研究し、披露するための施設が舞台のアトラクション。ウォータービークルに乗り込むと、渦巻や間欠泉、滝などがある迷路のようなコースを蛇行したり、スピンしたりしながら進んでいく。
開園当初からポートディスカバリーにあった老舗のアトラクションのため、東京ディズニーシー25周年のタイミングでのクローズ発表に、ファンからは驚きの声が。
7月2日（木）から9月14日（月）まで開催の夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」では、今年も期間限定でびしょ濡れになるスペシャルバージョンを実施予定で、「最後に“逃げられないびしょ濡れ体験”の思い出をつくりませんか」と呼びかけている。
これを受けSNSでは「泣いた」「好きなエリアから好きなものがなくなっていく」「子供の頃から必ず乗ってた思い出があ」「ポートディスカバリーがどんどん消えていく」「新時代か」などとSNSでは悲しみの声が広がっている。
【写真】ゲストびっくり！ ミセスが東京ディズニーランドにサプライズで登場した時の様子
■「泣いた」SNSで悲しみ広がる
今回クローズが発表された「アクアトピア」は、科学者たちが新しい航海システムを研究し、披露するための施設が舞台のアトラクション。ウォータービークルに乗り込むと、渦巻や間欠泉、滝などがある迷路のようなコースを蛇行したり、スピンしたりしながら進んでいく。
7月2日（木）から9月14日（月）まで開催の夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」では、今年も期間限定でびしょ濡れになるスペシャルバージョンを実施予定で、「最後に“逃げられないびしょ濡れ体験”の思い出をつくりませんか」と呼びかけている。
これを受けSNSでは「泣いた」「好きなエリアから好きなものがなくなっていく」「子供の頃から必ず乗ってた思い出があ」「ポートディスカバリーがどんどん消えていく」「新時代か」などとSNSでは悲しみの声が広がっている。