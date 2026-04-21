アトラクション「アクアトピア“びしょ濡れ”バージョン」

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　東京ディズニーシーのアトラクション「アクアトピア」が、9月14日（月）をもってクローズすることが、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」とともに発表された。

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■「泣いた」SNSで悲しみ広がる

　今回クローズが発表された「アクアトピア」は、科学者たちが新しい航海システムを研究し、披露するための施設が舞台のアトラクション。ウォータービークルに乗り込むと、渦巻や間欠泉、滝などがある迷路のようなコースを蛇行したり、スピンしたりしながら進んでいく。

　開園当初からポートディスカバリーにあった老舗のアトラクションのため、東京ディズニーシー25周年のタイミングでのクローズ発表に、ファンからは驚きの声が。

　7月2日（木）から9月14日（月）まで開催の夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」では、今年も期間限定でびしょ濡れになるスペシャルバージョンを実施予定で、「最後に“逃げられないびしょ濡れ体験”の思い出をつくりませんか」と呼びかけている。

　これを受けSNSでは「泣いた」「好きなエリアから好きなものがなくなっていく」「子供の頃から必ず乗ってた思い出があ」「ポートディスカバリーがどんどん消えていく」「新時代か」などとSNSでは悲しみの声が広がっている。