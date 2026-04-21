Mr.マリック、ガンバレルーヤ・よしこを宙に浮かす よしこ驚きを隠せず
“超魔術師”のMr.マリックとお笑いコンビ・ガンバレルーヤ（よしこ、まひる）が21日、都内で行われたスーパーイリュージョンプレミア試写会に登壇。Mr.マリックがよしこを空中に浮かすなどの“超魔術”を披露し、会場を沸かせた。
【写真】イリュージョンを見せたMr.マリックと、驚くガンバレルーヤ
同イベントは、映画『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』（5月8日公開）の公開を記念して開催された。同作品は、スーパーイリュージョニスト集団「フォー・ホースメン」がイリュージョンを駆使して犯罪組織に立ち向かう「グランド・イリュージョン」シリーズの最新作。Mr.マリックは“宣伝イリュージョニスト”として登場した。
今作を見たMr.マリックは「なんでここまですごいことができたかと思ったら、監督も指導者も全員がマジシャンで、映画用のマジックではなく実際にここで実演できるマジックが使われている。役者さんは相当特訓していると思う」とうなり、絶賛。
Mr.マリックは、作品の鍵を握る史上最高価値の“ハートダイヤ”にちなみ、ダイヤモンドを消失させて再び出現させたり、お金が舞い降りたりするイリュージョンを魅せた。観客がお金に夢中になっている間に、よしこを空中浮遊。まさかのことに、よしこも「えー！」と驚きが隠せない様子だった。ステージに足を付けると、「急に浮かされたんですけど！びっくりした！」と大興奮。
新章となる今作は、新世代のマジシャンが加わり、世界を舞台に史上最大の強奪計画と壮大な因果応報のショーが繰り広げられる。予測不能なストーリートリックとイリュージョンで観客さえも欺くようなクライム・エンターテインメントとなっている。
【写真】イリュージョンを見せたMr.マリックと、驚くガンバレルーヤ
同イベントは、映画『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』（5月8日公開）の公開を記念して開催された。同作品は、スーパーイリュージョニスト集団「フォー・ホースメン」がイリュージョンを駆使して犯罪組織に立ち向かう「グランド・イリュージョン」シリーズの最新作。Mr.マリックは“宣伝イリュージョニスト”として登場した。
Mr.マリックは、作品の鍵を握る史上最高価値の“ハートダイヤ”にちなみ、ダイヤモンドを消失させて再び出現させたり、お金が舞い降りたりするイリュージョンを魅せた。観客がお金に夢中になっている間に、よしこを空中浮遊。まさかのことに、よしこも「えー！」と驚きが隠せない様子だった。ステージに足を付けると、「急に浮かされたんですけど！びっくりした！」と大興奮。
新章となる今作は、新世代のマジシャンが加わり、世界を舞台に史上最大の強奪計画と壮大な因果応報のショーが繰り広げられる。予測不能なストーリートリックとイリュージョンで観客さえも欺くようなクライム・エンターテインメントとなっている。