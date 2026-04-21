柏MF久保藤次郎は水戸戦で一発退場

Jリーグ規律委員会は4月20日、明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTグループ第11節で行われた水戸ホーリーホック対柏レイソルの試合において、退場した柏MF久保藤次郎に2試合の出場停止と罰金20万円の処分を科すと発表した。

4月19日に行われた同試合の前半33分、味方からのパスが少し流れたルーズボールを競り合った際、久保と水戸MF仙波大志が接触。主審がオン・フィールド・レビューをした結果、久保が足裏で仙波の右足首辺りを踏んだ行為が危険と判断し、退場処分となった。

処分理由について規律委員会は「日本サッカー協会競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、相手競技者の右くるぶしに対し、足裏で過剰な力でタックルした行為は、著しく不正なプレーに該当すると判断」し、２試合の出場停止処分と20万円の罰金処分を科した。これにより、久保４月24日の第12節鹿島アントラーズ戦と同29日のFC東京戦の2試合に出場することができない。（FOOTBALL ZONE編集部）