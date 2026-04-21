退屈な会話は人々が想定している以上に楽しいもののようだ。天気や通勤といった日常的な話題を避ける人は、気分を高めたり健康に良い効果を得たりする機会を逃すだけでなく、貴重な人脈も失うリスクがあるという。



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1800人のボランティアを対象とした新たな研究では、最もつまらない会話でさえ、意外にも魅力的なものになることが判明した。



この研究を主導したミシガン大学の経営学・組織学博士課程のエリザベス・トリン氏はこう述べた。「私を含め、多くの人が世間話を避け、ネットワーキングイベントを嫌がり、天気や通勤、日々のルーティンといった特定の話題は面白くないと決めつけています。しかし、人々は退屈な話題についての会話が実際にどれほど面白く、楽しめるものになるかを過小評価しているのです」



実験では参加者に「玉ねぎの話」から「株式市場の動向」まで、自分たちが退屈だと思うトピックを事前に選ばせた。その上で、実際に会話をする前に「その話題でどれほど楽しめるか」を予想させたところ、期待値は非常に低いものであった。



しかし、いざ会話を終えてみると、たとえ双方が「心底つまらない話題だ」と認めていた場合でも、参加者たちは一貫して「予想していたよりずっと楽しかった」と回答した。話題そのものの面白さにかかわらず、対話という行為自体が満足度を引き上げることが証明された形だ。



専門家によると、これは人々が会話中に生まれるつながりよりも、話題そのものに過度に注目してしまうためだという。トリン氏は「本当に重要なのは、関与、つまりつながりを感じる感覚、自分の話が聞かれていると感じること、互いに反応し合うこと、そしておそらくは自分自身をさらけ出したり、相手の生活について詳しく知ったりすることなのです」と分析する。



「ジャーナル・オブ・パーソナリティ・アンド・ソーシャル・サイコロジー」誌に掲載された、この研究結果は人々が日常的な交流への取り組み方を再考すべきであることを示唆している。



トリン氏は「私たちはコーヒーメーカーの前で同僚と話すことやイベントで見知らぬ人と話すこと、エレベーターで隣人と話すことを避けてしまいがちです。しかし、会話をする価値の有無という基準を少し下げることで、人々は恩恵を受けられると思います。その一つのアプローチとして、会話の目的を再定義することが挙げられます。『これは楽しいだろうか？』と考える代わりに『ここから何を学べるだろうか？』と考えてみるのです」と付け加えた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）