「ホテルニューオータニ大阪」”桜&抹茶”がテーマ！期間限定桜のスイーツビュッフェ
大阪城がお庭と言う言葉がぴったりな「ホテルニューオータニ大阪」。連日たくさんのお客様が来店される、大人気のティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて、4月1日から28日まで「スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～」を開催中！”桜&抹茶”をテーマにした、期間限定桜のスイーツビュッフェを紹介します。
桜&抹茶”の期間限定桜のスイーツビュッフェ
「ホテルニューオータニ大阪」といえば、ケーキの豊富さ。4月からはブランドいちご”博多あまおう”や、 “桜”と”抹茶”を使用した多彩なケーキやスイーツがたくさん並んでいます。
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可愛らしいケーキが並ぶショーケース
ショーケースに並ぶケーキは、お好みのケーキをお伝えすると、ケーキ屋さんのような形で盛り付けていただけるので、自分だけの特別な一皿に。
桜＆抹茶を使用したスイーツ
淡いさくらのような、『桜の「おめかし」舞桜タルト』に、なめらかな口あたりで甘くほろ苦い『抹茶の「恋ふわ」淡雪スフレ』など、魅力的なケーキばかりで、全制覇したくなりました。
名物！スーパーシリーズもビュッフェサイズにて登場
ホテルニューオータニ名物！「新スーパーあまおうショートケーキ」や「スーパーメロンショートケーキ」もビュッフェサイズで登場！
ニューオータニ自慢のお食事コーナー
料理のニューオータニ自慢のお食事コーナーには、フレッシュなお野菜が並ぶ、彩り旬野菜サラダステーション。ドレッシングも3種類あるのでその日の気分で選べるのもうれしいです。
種類豊富なサンドイッチ
「だし巻きサンド」や「照り焼きチキンフォカッチャサンド」など、和食をアレンジしたサンドイッチは、こちらのビュッフェのお楽しみ♪ビュッフェでピクニック気分が味わえます。
和食メニューも充実
「中巻き寿司」や「いなり寿司」などのお寿司、「乳酸菌味噌スープ」など、本格的な和食メニューもいただけるので、スイーツだけでなくしっかりとお食事も楽しめます。
豪華に盛り付けたスイーツ＆お料理
「SATSUKIラウンジ」でのビュッフェは、スイーツ好きさん～しっかりお食事をいただきたい方にも多彩なラインナップ♪ スイーツ＆お食事まで幅広く楽しめるのが魅力です。
自分好みのアレンジもおたのしみ
桜風味の桜ソフトクリーム、スイーツやケーキをトッピングして、自分好みのパフェにアレンジしました。
焼きたてのニューオータニ特製パンケーキ
名物！ホテルニューオータニ特製パンケーキには、「桜と桜あんのアイス」と「抹茶シャーベット」と一緒に盛りつけてアレンジ。温かいパンケーキと冷たいアイスの組み合わせは、思わず笑みが溢れます。
ホテルニューオータニ大阪
ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」
大阪府大阪市中央区城見1-4-1
スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～
『桜＆抹茶』がテーマのビュッフェの期間：2026年4月1日～28日（火）
【時間】
平日11:30～19:00（最終入場17:30）
土・日・祝日 11:30～20:00（最終入場18:30）※各90分制
【料金】
大人：平日 6,800円／土・日・祝日 7,500円
小学生：4,000円
幼児（4歳以上）：3,000円
※税金・サービス料共