「ホテルニューオータニ大阪」”桜&抹茶”がテーマ！期間限定桜のスイーツビュッフェ

大阪城がお庭と言う言葉がぴったりな「ホテルニューオータニ大阪」。連日たくさんのお客様が来店される、大人気のティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて、4月1日から28日まで「スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～」を開催中！”桜&抹茶”をテーマにした、期間限定桜のスイーツビュッフェを紹介します。

桜&抹茶”の期間限定桜のスイーツビュッフェ

「ホテルニューオータニ大阪」といえば、ケーキの豊富さ。4月からはブランドいちご”博多あまおう”や、 “桜”と”抹茶”を使用した多彩なケーキやスイーツがたくさん並んでいます。

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可愛らしいケーキが並ぶショーケース

ショーケースに並ぶケーキは、お好みのケーキをお伝えすると、ケーキ屋さんのような形で盛り付けていただけるので、自分だけの特別な一皿に。

桜＆抹茶を使用したスイーツ

淡いさくらのような、『桜の「おめかし」舞桜タルト』に、なめらかな口あたりで甘くほろ苦い『抹茶の「恋ふわ」淡雪スフレ』など、魅力的なケーキばかりで、全制覇したくなりました。

名物！スーパーシリーズもビュッフェサイズにて登場

ホテルニューオータニ名物！「新スーパーあまおうショートケーキ」や「スーパーメロンショートケーキ」もビュッフェサイズで登場！

ニューオータニ自慢のお食事コーナー

料理のニューオータニ自慢のお食事コーナーには、フレッシュなお野菜が並ぶ、彩り旬野菜サラダステーション。ドレッシングも3種類あるのでその日の気分で選べるのもうれしいです。

種類豊富なサンドイッチ

「だし巻きサンド」や「照り焼きチキンフォカッチャサンド」など、和食をアレンジしたサンドイッチは、こちらのビュッフェのお楽しみ♪ビュッフェでピクニック気分が味わえます。

和食メニューも充実

「中巻き寿司」や「いなり寿司」などのお寿司、「乳酸菌味噌スープ」など、本格的な和食メニューもいただけるので、スイーツだけでなくしっかりとお食事も楽しめます。

豪華に盛り付けたスイーツ＆お料理

「SATSUKIラウンジ」でのビュッフェは、スイーツ好きさん～しっかりお食事をいただきたい方にも多彩なラインナップ♪ スイーツ＆お食事まで幅広く楽しめるのが魅力です。

自分好みのアレンジもおたのしみ

桜風味の桜ソフトクリーム、スイーツやケーキをトッピングして、自分好みのパフェにアレンジしました。

焼きたてのニューオータニ特製パンケーキ

名物！ホテルニューオータニ特製パンケーキには、「桜と桜あんのアイス」と「抹茶シャーベット」と一緒に盛りつけてアレンジ。温かいパンケーキと冷たいアイスの組み合わせは、思わず笑みが溢れます。

ホテルニューオータニ大阪

ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」

大阪府大阪市中央区城見1-4-1

スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～

『桜＆抹茶』がテーマのビュッフェの期間：2026年4月1日～28日（火）

【時間】

平日11:30～19:00（最終入場17:30）

土・日・祝日 11:30～20:00（最終入場18:30）※各90分制

【料金】

大人：平日 6,800円／土・日・祝日 7,500円

小学生：4,000円

幼児（4歳以上）：3,000円

※税金・サービス料共