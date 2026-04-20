ひたすら歩き続けるデスゲーム描く『ロングウォーク』ポスター＆予告編 スティーブン・キングの原作本が５月復刊決定［ホラー通信］
スティーブン・キング原作、少年たちが挑む“ひたすら歩き続ける”デスゲームを描いた『ロングウォーク』が６月26日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。また、原作本の復刊が決定した。
戦争によって国家が分断された近未来のアメリカで、国をあげて開催される“ロングウォーク”。歩き続けて勝者になれば破格の賞金と願いを１つ叶える権利を獲得できるが、敗者には死が待っている。予告編は、そんなロングウォークの過酷な様相を切り取っている。競技を統べる少佐（マーク・ハミル）は、「君らの歩みは全米中継される その姿を通じて栄光を呼び覚ます」と耳障りのいいことを言うのだが……。
原作は、スティーブン・キングがリチャード・バックマン名義で執筆した「死のロングウォーク」。絶版となっており長らく手に入れづらい状況にあったが、タイトルを新たに「ロングウォーク」として、扶桑社より５月15日（予定）に発売されることが決定した。詳細は後日発表される。
『ロングウォーク』
６月２６日(金)全国公開
配給：クロックワークス
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