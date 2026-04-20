こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月20日は、夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できるコムテックの「STARVIS 2搭載 前後2カメラ高画質ドライブレコーダーZDR055」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

コムテック ドライブレコーダー ZDR055 STARVIS 2搭載で夜間撮影性能向上 前後2カメラ 前後200万画素 FullHD GPS/後続車両接近お知らせ機能/運転支援機能搭載 日本製 3年保証 常時録画 衝撃録画 駐車監視 高速起動 液晶 [出張取付サービス対応] 22,792円 （38%オフ） Amazonで見る PR PR

前後2カメラの安心感が◎。夜間でも高鮮明な映像を撮影できるコムテックのドライブレコーダーがお得

前後カメラともに裏面照射型技術「STARVIS 2」を採用したソニー社製CMOSセンサー搭載の、コムテック「STARVIS 2搭載 前後2カメラ高画質ドライブレコーダーZDR055」が、今なら38％オフの22,490円とお買い得。

夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。

またセンサーに搭載されたClear HDR機能により、動きのある物体でも色ズレのない映像を撮影可能です。

先行車発進お知らせや前方信号お知らせ、ドライブサポート機能や車速アラーム機能など、運転支援機能もかなり充実。

バックアップ機能やSDカードチェック機能、緊急録画停止機能と3つの映像保護機能が備わっているので、「万が一の時に撮れてなかった」を防ぐ設計となっています。

前後2カメラで死角をカバー

前後カメラともに対角168°の広角レンズを採用。車両前方/後方左右の広い範囲を記録し死角を減らしてくれるんです。

さらに、後続車の接近を検知＆記録し、危険な接近も通知してくれるので、あおり運転対応にも一役買ってくれます。

200万画素の高画質で鮮明な映像を撮影することで、万一のトラブルや予期せぬ事故が起きた時の事故原因解明やスムーズな事故処理などに役立つだけではなく、ドライブの記録映像として後から楽しむこともできますよ。

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なお、上記の表示価格は2026年4月20日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp