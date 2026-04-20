１９日、広西チワン族自治区柳州市融安県の広場で開催された「三月三」イベントで竜舞を披露する人たち。（融安＝新華社配信／譚克興）

【新華社柳州4月20日】中国各地で19日、旧暦3月3日の伝統的な祝日「三月三」を祝う多彩な民俗行事が開催された。

１９日、「広西三月三・八桂カーニバル」が開かれた広西チワン族自治区南寧市の民歌湖で遊覧ボートに乗りパフォーマンスを披露する出演者。（南寧＝新華社記者／陸波岸）

１９日、江蘇省泰州市海陵区の「三月三」伝統廟会（びょうえ＝縁日）で竜舞を披露する地元住民。（ドローンから、泰州＝新華社配信／湯徳宏）

１９日、広東省仏山市の伝統行事で披露された民俗舞踊。（仏山＝新華社配信／裎洪）

１９日、海南省瓊海市会山鎮の「三月三」イベントで、伝統的な刺しゅうのコンテストに参加したミャオ族の女性たち。（瓊海＝新華社配信／蒙鍾徳）

１９日、広西チワン族自治区柳州市融安県で、盛装して「三月三」パレードに参加した各民族の人々。（ドローンから、融安＝新華社配信／譚克興）

１９日、「広西三月三・八桂カーニバル」が開かれた広西チワン族自治区南寧市の民歌湖で、竹竿舞（バンブーダンス）を見物する観光客。（南寧＝新華社記者／陸波岸）

１９日、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州榕江県の空申苗寨（ミャオ族集落）で、蘆笙舞（ろしょうまい）を踊り「三月三」を祝う人々。（榕江＝新華社配信／王炳真）

１９日、「広西三月三・八桂カーニバル」が開かれた広西チワン族自治区南寧市の民歌湖で編隊飛行を披露するパラグライダー。（南寧＝新華社記者／陸波岸）

１９日、江蘇省泰州市海陵区の「三月三」伝統廟会（びょうえ＝縁日）で竜舞を披露する地元住民。（ドローンから、泰州＝新華社配信／湯徳宏）