ラウール＆渡辺翔太のハイトーンヘア×オールブラックコーデに反響！「身長差メロい」「色気やばい」「兄弟みたい」「しょっぴーの細身パンツ×ロングブーツ爆イケ」

【動画】ラウール＆渡辺翔太「SAVE YOUR HEART」ダンス／岩本照＆阿部亮平・深澤辰哉＆向井康二・宮舘涼太＆佐久間大介「SAVE YOUR HEART」ダンス

Snow Manの公式TikTokが更新され、ラウールと渡辺翔太による「SAVE YOUR HEART」のダンス動画が公開された。

■ラウール＆渡辺翔太「SAVE YOUR HEART」ペアダンスを披露

動画冒頭では、渡辺がラウールの耳元に顔を寄せ、“内緒話”をするようなしぐさを見せる場面からスタート。

その後は、ブラックを基調とした衣装をまとったふたりが、軽やかさとキレを行き来するようなダンスを披露。ラウールのしなやかで大きな動きと、渡辺のコンパクトながらもリズム感のある踊りが並ぶことで、それぞれの個性が際立つペアダンスとなっている。

ラストでは、ラウールが渡辺に向かって投げキスをし、渡辺がそれをカメラに向かって投げるようなしぐさも。ふたりの自然な掛け合いが印象的な締めくくりとなっている。

ファンからは「身長差メロい」「なべラウ最高」「色気やばい」「しょっぴーの細身パンツ×ロングブーツ爆イケ」「兄弟みたい」「投げキスの流れが尊すぎる」といった声が寄せられている。

■岩本照＆阿部亮平「SAVE YOUR HEART」ダンス

■深澤辰哉＆向井康二「SAVE YOUR HEART」ダンス

■宮舘涼太＆佐久間大介「SAVE YOUR HEART」ダンス

Snow Man

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