『金八先生』で共演、大物俳優2人が人気バンドライブでバッタリ
19日、Kアリーナ横浜にてHi-STANDARDのライブが行われ、会場で撮影された大物俳優の2ショットがInstagramで公開された。
【写真】武田鉄矢が選んだ『金八先生』“天才生徒”役たちの現在
ライブ終了後、俳優でミュージシャンとしても活躍する浅野忠信が「久しぶりに会えて嬉しいです！」と投稿したのは俳優で麻雀プロの萩原聖人との2ショット。写真には、弾ける笑顔で並ぶ浅野と萩原の姿が収められている。浅野と萩原は1988年放送の『3年B組金八先生』第3シリーズ（TBS系）に揃って生徒役で出演していた。投稿の中で浅野は「3年B組時代にたくさん遊んでいただきとても感謝してる萩原聖人先輩！」とつづっている。
一方の萩原も浅野との2ショットを投稿。「ハイスタのライブで再会したー！ライブも再会も最最最最高だー!!」と喜びをあらわにしている。
引用：「浅野忠信」Instagram（＠tadanobu_asano）、「萩原聖人」Instagram（＠hagiwaramasato_ml）
【写真】武田鉄矢が選んだ『金八先生』“天才生徒”役たちの現在
ライブ終了後、俳優でミュージシャンとしても活躍する浅野忠信が「久しぶりに会えて嬉しいです！」と投稿したのは俳優で麻雀プロの萩原聖人との2ショット。写真には、弾ける笑顔で並ぶ浅野と萩原の姿が収められている。浅野と萩原は1988年放送の『3年B組金八先生』第3シリーズ（TBS系）に揃って生徒役で出演していた。投稿の中で浅野は「3年B組時代にたくさん遊んでいただきとても感謝してる萩原聖人先輩！」とつづっている。
一方の萩原も浅野との2ショットを投稿。「ハイスタのライブで再会したー！ライブも再会も最最最最高だー!!」と喜びをあらわにしている。
引用：「浅野忠信」Instagram（＠tadanobu_asano）、「萩原聖人」Instagram（＠hagiwaramasato_ml）