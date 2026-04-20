リーグ・アン 25/26の第30節 パリ・サンジェルマンとリヨンの試合が、4月20日03:45にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはデジレ・ドゥエ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）、ブラッドリー・バルコラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはエンドリッキ（FW）、アフォンソ・モレイラ（FW）、オレル・マンガラ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。リヨンのアフォンソ・モレイラ（FW）のアシストからエンドリッキ（FW）がゴールを決めてリヨンが先制。

さらに18分リヨンが追加点。エンドリッキ（FW）のアシストからアフォンソ・モレイラ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

39分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ビティーニャ（MF）からウォーレン・ザイールエメリ（MF）に交代した。

ここで前半が終了。0-2とリヨンがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、パリ・サンジェルマンは同時に3人を交代。ゴンサロ・ラモス（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）、セニー・マユル（MF）に代わりウスマヌ・デンベレ（FW）、クビチャ・クワラツヘリア（FW）、李 剛仁（MF）がピッチに入る。

60分、リヨンが選手交代を行う。ルーベン・クライファート（DF）からハンス・ハテブール（DF）に交代した。

72分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ブラッドリー・バルコラ（FW）からファビアン・ルイス（MF）に交代した。

79分、リヨンは同時に2人を交代。エンドリッキ（FW）、オレル・マンガラ（MF）に代わりアダム・カラベク（MF）、タナー・テスマン（MF）がピッチに入る。

86分、リヨンが選手交代を行う。カリス・メラー（MF）からノアム・カマラ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+4分、パリ・サンジェルマンのファビアン・ルイス（MF）のアシストからクビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

以降は試合は動かず、リヨンが1-2で勝利した。

なお、パリ・サンジェルマンは29分にイリア・ザバルニー（DF）、30分にルーカス・ベラルド（DF）、65分に李 剛仁（MF）、68分にリュカ・エルナンデス（DF）、90+5分にファビアン・ルイス（MF）に、またリヨンは13分にルーベン・クライファート（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-20 06:00:52 更新