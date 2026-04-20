◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

第８６回皐月賞は１９日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われ、１番人気のロブチェンがコースレコードで逃げ切りＶ。昨年のホープフルＳに続くＧ１・２勝目を挙げた。松山弘平騎手（３６）＝栗東・フリー＝は、桜花賞のスターアニスに続くクラシック連勝。日本人騎手では、１９９３年武豊以来３３年ぶりの同一年の桜＆皐月賞勝利となった。フォルテアンジェロまでの上位５頭が日本ダービー（５月３１日、東京）への優先出走権を獲得した。

大混戦と評されたクラシック１冠目は、ロブチェンの強さが際立つ一戦となった。コースレコードを０秒１短縮する１分５６秒５が表示されたターフビジョン。松山は右手人さし指を高々と上げ、スターアニスで制した１２日の桜花賞と同じ光景が広がった。「そんなに感覚的には速くなかったのですが、レコード。改めて強かったなと思います」。レース後には右後肢の落鉄が判明。想像以上の内容に驚きを隠せない様子だった。

速い馬が勝つと言われる皐月賞―。ホープフルＳ覇者は、異次元のスピードで最後まで先頭を譲らなかった。「スタートが良かったですし、リズム良く、気持ちを大事に運びたいと思っていました。逃げることは想定していなかったですが、馬の並びを見て、この形なら」。鞍上はスタートを決めると周囲の出方を冷静に見ながらハナへ。前半５ハロン５８秒９を刻み、一度は２着リアライズシリウスに先頭を譲りそうになったが、中山の坂でも脚いろは力強く、上がり３ハロンは３４秒２。逃げ馬にこの脚を使われては後続はお手上げ。０８年キャプテントゥーレ以来となる逃げ切りを３／４馬身差で完遂させた。

日本人騎手の桜花賞に続く皐月賞制覇は９３年武豊以来、３３年ぶりの快挙。２週連続Ｖの松山は「先週も１番人気だったので人気に応えられて良かった。自分が初めて勝ったＧ１が１７年の皐月賞（アルアイン）。２着もあって悔しい思いをしたこともありますが、牡馬１冠目で毎回、力が入ります。すごくうれしいです」。Ｇ１初勝利と節目のＧ１・１０勝目を同じ舞台で達成。喜びをかみ締めた。

杉山晴調教師は牡馬でクラシック初制覇。「松山騎手のリズムがすごくいいので全権委任。前走の敗戦を糧にした勝利でホッとした。東京にいい状態で送り出したい」。足早にジョバンニでクイーンエリザベス２世Ｃに挑む香港へ旅立った指揮官は、日本ダービーでの２冠を見据えた。競馬の祭典でも、その強さを見せつける。（浅子 祐貴）

ロブチェン 父ワールドプレミア、母ソングライティング（父ジャイアンツコーズウェイ）。栗東・杉山晴紀厩舎所属の牡３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算４戦３勝。総獲得賞金は３億１３２１万６０００円。主な勝ち鞍はホープフルＳ・Ｇ１（２５年）。馬主はフォレストレーシング。