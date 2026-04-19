Mrs. GREEN APPLE、国立競技場ライブに7万人のJAM’S集結 4日間開催は嵐以来2組目・バンドでは史上初の快挙【ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜】
【モデルプレス＝2026/04/19】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）のスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』が4月18日より、MUFGスタジアム（国立競技場）にてスタート。ステージ上のメンバーと、晴れ渡った春空のもとに約7万人のJAM’Sが集結した模様が、速報写真として公開された。
【写真】ミセス国立公演、“大スケール”な花火演出
同ツアーは、MUFGスタジアムで4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催するスタジアムツアー。MUFGスタジアムでの4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初の快挙であり、また、5月のヤンマースタジアム長居2公演と7月のMUFGスタジアム2公演はファンクラブ会員限定公演となり、これも史上初となる。
『ゼンジン未到』シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模でおこなってきたツアーのシリーズとしてこれまでに7度開催、2024年夏の『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』以来およそ2年ぶりの開催となった。（modelpress編集部）
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◆ミセス、国立競技場ライブに7万人集結
同ツアーは、MUFGスタジアムで4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催するスタジアムツアー。MUFGスタジアムでの4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初の快挙であり、また、5月のヤンマースタジアム長居2公演と7月のMUFGスタジアム2公演はファンクラブ会員限定公演となり、これも史上初となる。
◆2年ぶりの「ゼンジン未到」シリーズ開催
『ゼンジン未到』シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模でおこなってきたツアーのシリーズとしてこれまでに7度開催、2024年夏の『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』以来およそ2年ぶりの開催となった。（modelpress編集部）
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