ギャラ飲み女子の闇エピソードを漫画に。港区女子がブランドバックの代わりに男性から求められたものは…【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
一度しかない人生の中で本当に大切なものとは？ そんな普遍的な問いを描くのが、漫画『人生もっとうまくやれたのに 港区女子の絶望と幸せ』（うみの韻花/KADOKAWA）だ。
東京に憧れ、上京した主人公の美春。彼女は、東京で暮らせば自分もキラキラと輝く都会の一部になれると信じていた。ところが現実はバイト漬けの貧しい暮らしと、お金持ちの友人への嫉妬に苦しむ毎日。なぜ自分だけうまくいかないのか。やがて美春は、飲み会に参加したり男の人とごはんに行ったりするだけでお金がもらえるよ、と誘われ、ギャラ飲みにのめり込み、そして美容整形に依存していく--。
--東京での暮らしになじめなかった美春でしたが、ある時、田舎出身の飾らなさをSNSで発信して人気者になります。SNSで人気を集めるために多くの努力をしていましたが、なにが彼女をそこまで突き動かしたのでしょうか。
うみの韻花さん（以下、うみのさん）：自己肯定感が低かった分、その反動で承認欲求が大きく現れてしまったのかなと。誰かに認められたいとか、自分の価値を証明したいという強烈な承認欲求が、彼女を動かしたのだと思いますね。大学で感じている劣等感を、SNSっていう別の場所で埋めようと必死だったのだと思います。
--そのおかげで自分らしく輝きより美しくなるのですが、その先に待っていたのはギャラ飲みで…。ギャラ飲みとは、主催者が参加者へ謝礼（ギャラ）を支払って開催される飲み会のこと。本作のために、うみのさん自らギャラ飲み経験者へ取材をされたと聞きました。
うみのさん：ギャラ飲みの経験がある方々に会って、現場での印象に残っているエピソードや、ギャラ飲みをするためのアプリなどについて詳しく聞きました。最近の港区女子がギャラ飲みで稼いでいる、という事情を知っていたので深掘りしたいな、と。
--取材の内容から漫画に直接反映したエピソードはどのあたりでしょうか？
うみのさん：プール付きのお店で水着を着たらお小遣いがもらえる、お客さんの家で野球拳をさせられて脱衣を促される、ブランドバッグをプレゼントしてもらう代わりに男女の関係を求められる…などです。美春が大勢の前でスカートをたくし上げられたエピソードも、実際にあったことをもとに描きました。
取材・文＝吉田あき