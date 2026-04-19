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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

テレビ周りに配線地獄が出現し掃除がしづらい、せっかく手に入れたNintendo Switch 2の収納場所が定まらずその辺に放置…。

そんな日常のストレスは、3月26日に発売したサンワダイレクトのケーブルボックス「200-CB101」で解消しませんか？

テレビの裏に浮かせる＆丸っとスマート収納で、お部屋も気分もスッキリしますよ。

■この記事で紹介している商品

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テレビ裏を「賢く収納」に変える

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そもそもテレビ裏のスペースとVESA穴（壁掛け用のネジ穴）って、持て余していませんか？ もったいないので、ケーブルボックス「200-CB101」のために空けておいたということにしましょう。

付属のボルトで写真のように取り付け、ごちゃつきがちな電源タップや長いケーブルを入れるだけ。デッドスペースを「浮かせて＆隠してスッキリ収納」スペースに変身させられますよ。

Switch 2を電源ごと収納できちゃう

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横幅40.1×奥行15×高さ16.5cmのゆとりがあるサイズ感で、Nintendo Switch 2の本体とACアダプタもまとめて収納できる専用設計になっています。

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さらに難燃性の素材（UL94-V0）を採用し、底面には放熱用のスリットも備えているため、精密機器や電源周りでも安心して設置できるのも嬉しいポイント。

配線地獄とゲーム機放置を見て見ぬふりでストレスをためず、今すぐケーブルボックス「200-CB101」に入れちゃってください！

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