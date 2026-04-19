日本最大級のファッション＆音楽イベント「Ｒａｋｕｔｅｎ ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された。Ａぇ！ｇｒｏｕｐ、関西ジュニア・西村拓哉（２２）、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・松倉海斗（２８）、Ｍ！ＬＫ・塩粼太智（２５）、超ときめき♡宣伝部、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥら人気者が続々と登場し、２９回目となる同イベントを盛り上げた。

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「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのと霜降り明星の粗品（３３）が登場した。「そしあの」と呼ばれ相性抜群のかけ合いで人気の２人は、着ぐるみのケロロ軍曹を挟んでランウェイを歩き、粗品は「緊張しています。普段やらないから」と苦笑いしたが、半年ぶりだというメークもバッチリで存在感を見せた。

映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（６月２６日公開）のオープニング曲を２人が担当することからスペシャルステージが用意された。あのは「（ケロロ軍曹を）めっちゃ好きなので、それをまさか自分ができるとは思っていなかった」と喜び、「アニメも見ていて昔から大好き。グッズも本当に超集めている」と、ケロロ軍曹愛をアピールしていた。