知ってますか？ 「理由があるラッキーカラー」人気占い師が教える「最強の色」





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







「こんなとき」 運がよくなる色

その日に身に着けた色によって、気分が変わることはありませんか？ 「風水において、色にはそれぞれのパワーがあります」とぷりあでぃすさんが言うように、実はそう感じることは風水の理にかなっているのです。今回は、「グリーン」にポイントを絞って、運気をアップさせる取り入れ方のコツについてのお話。







グリーンはどんな効果が期待できる？

風水の世界で、色にはそれぞれ意味があり、運気を動かす効果があると言われています。今回は「木の気」を持つ「グリーン」についてお話します。木や植物がグングン伸びて育つイメージから「成長」や「発展」、また気持ちを落ち着かせる色であることから「安定」を象徴する色とされています。金運アップをはかりたい人にもグリーンはおすすめです。風水ではお金は暗い場所を好むと言われており、深いグリーンや黒が金運によいとされています。







ゲッターズ飯田さん一番弟子が教える「開運」の色

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