新山千春、愛車「ランクル70」愛全開 中尾明慶と撮影「今度は車中泊もしてみたいなぁ」
タレントの新山千春が、18日までに自身のブログを更新。俳優の中尾明慶とのYouTubeコラボを報告し、撮影の様子を公開した。愛車のトヨタ「ランドクルーザー70」を背景に、笑顔あふれる写真の数々が注目を集めている。
【写真】愛車「ランクル70」前で大はしゃぎする新山千春と中尾明慶
新山は「スペシャルゲストさんが出演してくれました！！」と切り出し、自身のYouTubeチャンネルで中尾とのコラボ動画を公開したことを報告。愛車のカスタム企画であることを明かし、「中尾さんの絶妙な手捌きも必見です！！」と見どころをアピールした。
公開された写真では、ランクル70の前で並んで笑顔を見せる2人や、アウトドアチェアに座ってくつろぐ様子、撮影の合間に笑い合う場面など、終始和やかな雰囲気が伝わるカットが並ぶ。新山は赤のスウェットにデニム、中尾は柄シャツにデニムと、カジュアルな装いで自然体の魅力を見せた。
新山は「めちゃくちゃ楽しかった」と撮影を振り返り、中尾のYouTubeチャンネルにも出演していることを紹介。「ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
約20年乗り続けた愛車から乗り換えたランクル70についても言及し、「カスタムでやりたいことがどんどんみつかるランクル！！」と愛着をにじませた新山。「今度は車中泊もしてみたいなぁ」と今後の楽しみも明かしている。
【写真】愛車「ランクル70」前で大はしゃぎする新山千春と中尾明慶
新山は「スペシャルゲストさんが出演してくれました！！」と切り出し、自身のYouTubeチャンネルで中尾とのコラボ動画を公開したことを報告。愛車のカスタム企画であることを明かし、「中尾さんの絶妙な手捌きも必見です！！」と見どころをアピールした。
新山は「めちゃくちゃ楽しかった」と撮影を振り返り、中尾のYouTubeチャンネルにも出演していることを紹介。「ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
約20年乗り続けた愛車から乗り換えたランクル70についても言及し、「カスタムでやりたいことがどんどんみつかるランクル！！」と愛着をにじませた新山。「今度は車中泊もしてみたいなぁ」と今後の楽しみも明かしている。