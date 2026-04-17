山田裕貴、“変装なし”韓国の空港での自撮りショット公開「普通にいてびっくり」「オーラすごい」
【モデルプレス＝2026/04/17】俳優の山田裕貴が17日、自身のInstagramを更新。空港での自撮りショットを披露した。
【写真】35歳イケメン俳優「普通にいてびっくり」変装なしの韓国空港ショット
山田は「初めての韓国」とつづり、韓国の空港での写真を公開。ジーンズ素材のジャケットにリュックサックとキャップを合わせた、変装なしの自撮りショットを披露した。
この投稿にファンからは「遭遇したかった」「普通にいてびっくり」「オーラすごい」「韓国楽しんでください」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳イケメン俳優「普通にいてびっくり」変装なしの韓国空港ショット
◆山田裕貴、空港での自撮りショット公開
山田は「初めての韓国」とつづり、韓国の空港での写真を公開。ジーンズ素材のジャケットにリュックサックとキャップを合わせた、変装なしの自撮りショットを披露した。
◆山田裕貴の投稿に反響
この投稿にファンからは「遭遇したかった」「普通にいてびっくり」「オーラすごい」「韓国楽しんでください」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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