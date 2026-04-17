京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で見つかった事件。逮捕された父親の安達優季容疑者の行動や人物像が、取材で少しずつ浮かび上がってきました。

記者

「午前9時過ぎです。安達容疑者を乗せた車が南丹警察署を出発します」

きょう午前、安達優季容疑者（37）を乗せた車が身柄の拘束をめぐる「勾留手続き」のため、南丹署を出発し、京都地方裁判所に向かいました。

警察によりますと、安達容疑者は先月23日の朝から今月13日までの間に、南丹市園部町の山林に息子の結希さん（11）の遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。

また、結希さんは市内のほかの場所から遺体が見つかった山林に運ばれた疑いがあり、警察はこれまで、遺体が「乗り物」で転々と動かされていた可能性もあると発表していましたが、けさ…

記者

「捜査員が容疑者が使用していた車を運び出しています」

安達容疑者名義の車が押収されました。捜査関係者によりますと、安達容疑者は先月23日に「結希さんをこの車に乗せた」と話していて、警察は、この車で遺体を運んだとみているということです。自宅の家宅捜索はきのうで終わり、安達容疑者や家族の服など30数点を押収したということです。

一方、安達容疑者は自ら、結希さんの情報提供を呼びかけていました。行方不明となったとされる8日後の先月31日の午後1時前。同じ南丹市内にあるケーキ店に設置された防犯カメラには、安達容疑者が白い紙を手に車から降り、店へ向かう様子が写っていました。ケーキ店の人によりますと、安達容疑者は情報提供を呼びかけるチラシを店に貼ってほしいと依頼。名前は名乗らなかったということです。

安達容疑者は別の店にも…

貼り紙を依頼された人

「逮捕されたニュースを見て顔が同じだった。名乗られなかったです。（Q.どういう表情だった？）無表情でした。焦っておられるとか、急いでいるという感じでもなく。目立つところに貼らしてもらった方がいいですかと聞いたが、『はぁ』とだけしか。身内の方とかじゃなくて、ボランティアなのかなと」

安達容疑者の人物像も少しずつ見えてきました。これは安達容疑者の高校の卒業アルバムの写真。同級生によると、サッカー部に所属していたといいます。

安達容疑者の少年時代を知る人は…

安達容疑者の少年時代を知る人

「親は見たことなくて、おばちゃんと2人でいることがほぼかな。ほんまに引っ込み思案というか、よく言えば優しい。悪く言えば引きこもっちゃってる感じ。びっくり、そんなことする？」

ただ、こんな一面について語る人もいます。

安達容疑者の実家の近くに住む人

「特別ケンカするタイプではなかったけど、いま思うと、つめられると突然キレたなというのも印象に残ってる。1回だけど机を投げたのは怖くなった。やばってなった」

警察は安達容疑者の事件前後の足取りを詳しく調べるとともに、結希さんが亡くなったいきさつについても捜査する方針です。