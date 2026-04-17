【40・50代向けGU】のススメ！“上下6,000円以内”で作れる「おしゃ見せコーデ」

出費は抑えたいけれど、おしゃれは妥協したくない。そんな大人世代におすすめしたいのが、上下【GU（ジーユー）】のコーデ。今回は6,000円以内で作れる、大人にぴったりな着こなしを紹介。シンプルなのにグッと洗練された雰囲気なので、ぜひお手本にしてみて。

甘辛MIXを意識してバランスの良いコーデに

【GU】「ペプラムニットプルオーバー」\1,990（税込）、「ドライバレルレッグイージーパンツ」\2,990（税込）

ペプラムデザインが可愛いトップスに、バレルパンツを合わせた甘辛MIXコーデ。ワンツーでもシンプルに見せないのは、トップスの裾に目を引くポイントがあるから。シルエットにメリハリがあり、好バランスにまとまっています。自然とスタイルアップが狙えるのも嬉しいところ。

賢くお得におしゃれを楽しむ

【GU】「イージーケアブロードシャツ」\2,490（税込）、「ブラフィールナローストラップキャミソール」\1,490（税込）、「デニムイージーパンツ」\1,990（税込・セール価格）

価格を抑えるなら、値下げアイテムをうまく活用するのも一つの手。白シャツにデニムパンツを合わせてクリーンにまとめれば、シンプルでも清潔感のあるカジュアルコーデが完成。小物で差し色をプラスするのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒後もファッション企業で約10年終業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーやちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきかっけ”になるファッション記事執筆を目指して、FTNやコーデスナップその他で活動中。