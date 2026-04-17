TOPPAN×宇都宮ブレックス…秋葉原の『TOPPA！！！ BASE AKIBA』でコラボレーションイベント開催

4月17日、TOPPAN株式会社は、自社が運営するアニメ・ゲーム・アーティストなど期間ごとに異なるさまざまなコンテンツとコラボレーションし、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供するショップ「TOPPA!!! BASE AKIBA」（東京都千代田区）にて宇都宮ブレックスとのコラボレーション企画の実施を発表した。

このコラボでは、宇都宮に所属する選手やチームマスコットのブレッキーをモチーフにしたドット絵の描き下ろしイラストを、アクリルスタンドやトートバッグ、Tシャツなどのオリジナルグッズに落とし込み販売する。グッズの一部はサテライトショップや「TOPPA!!! BASE AKIBA」の公式オンラインショップでも展開を予定している。

さらに店内では、自分で選んだキャラクターやアーティストがその場にいるかのように、臨場感のある撮影体験ができるTOPPANのサービス「WithShot®」を活用した、宇都宮の選手たちと写真を撮ることができるデジタルフォトブースの提供や、店舗装飾なども行われる。

期間は4月25日から5月21日までで、平日は10時から21時、土日祝日は10時から20時までの営業となる。今シーズンの思い出に、秋葉原へ足を運んでみるのはいかがだろう。

【画像】TOPPAN×宇都宮ブレックスのコラボレーショングッズやコンテンツ