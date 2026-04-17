卓球の世界選手権団体戦（２８日開幕、ロンドン）に向けて日本代表が合宿を行う中、女子のエース・早田ひな（２５）＝日本生命＝は打倒中国を掲げ「スーパー攻撃型」の新スタイルを取り入れている。２０２４年のパリ五輪後から、ほかの選手の試合動画を見て勉強にも励んでいる最中。１９７１年の名古屋大会以来５５年ぶりの金メダルへ、早田の進化とは。

ロサンゼルス五輪まで２年。早田は新境地に向かっていた。現在は目先の大舞台である世界選手権に向け、合宿中。その中で新たなスタイルを取り入れていることを明かした。

「攻撃型にシフトチェンジしていく。攻撃がパターン化していたところがあった。それを崩して柔軟に考えた時、両ハンドで攻撃を仕掛けていく、スーパー攻撃型みたいなイメージ」

変化の必要性を感じたのは昨年１２月。ＷＴＴファイナルズ香港が終わった後だった。パリ五輪で傷めた左腕も快方に向かう中「このまま（ロサンゼルス五輪まで）過ごすってなると、ちょっと苦しいなと思った」という。普段から強敵を倒すため『ひらめき』を大事にしており「自分の卓球を攻撃的にしていく上で、残した方が良いものといらないものがある。良いものを残す上で、うまく利用するためにどういう技術や戦術が必要か考えた」と語った。

世界選手権団体戦で、日本は５大会連続銀メダル。最大のライバル、中国を倒せずにいた。しかし、新たな挑戦は実を結びつつあるといい、今大会は「チャンスはなくはない」と自信をのぞかせる。「（２年前の）釜山大会よりも近い感じがする。攻撃型は安定感は欠けてしまうけど、安定以上に必要だと思った。取捨選択がまとまってきている」と打倒中国に照準を合わせている。

もちろん、強くなるためのアイデアがポンポンと湧いて出るわけではない。パリ五輪後から男女を問わず、試合の動画を見ているという。動画を見ることは、今では日課。風呂上がりにドライヤーで髪を乾かす時間が動画タイムで「自分が整っていないからこそ、いろんな人のプレーを見て吸収することが必要」と貪欲に学んでいる。

今回の代表５人のうち橋本帆乃香、面手凛が初選出で、平野美宇、伊藤美誠は名を連ねなかった。早田は「これも時代の変化。私も来年、再来年、この場にいるか分からない」との覚悟もある。ただ、ともに戦ってきた２人がいないことには「ちょっと寂しさもある」と率直な思いを吐露した。

「今回選ばれた５人で、どうやったら中国を倒せるか、そしてそれまでに負けないかをそれぞれ考えて、一致団結して頑張れたら」と一つの目標にただ進む。５５年ぶり金メダルへ、エースがけん引する。（デイリースポーツ・南香穂）