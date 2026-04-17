「まだ春アウター買ってない」人へ！【ZARA】1着で2通り楽しめる♡「リバーシブルアウター」

季節の変わり目に合わせて衣替えをしたり春物を買い足したりしたけれど、ちょうどいい春向けアウターがない……！ そんな人には【ZARA（ザラ）】から登場した、高コスパな「リバーシブルアウター」がおすすめ。オンオフ問わず使えるデザインで、1着で2通りの着こなしが楽しめます。マンネリになりにくいのも嬉しいポイント。ぜひワードローブに迎えて。

リバーシブル & 襟元アレンジが楽しめるジャケット

【ZARA】「リバーシブルチェック柄ジャケット ZW COLLECTION」\15,990（税込）

細かいウィンドウペンのチェック柄と無地のブラウンのリバーシブル仕様のジャケット。裏表でガラッと違った表情が楽しめるだけではなく、襟を寝かせても着られて、幅広い着こなしができる1枚です。きちんと感がありながら、裾にかけて広がるテントシルエットがリラックスムードに導きます。

ハンサムに決まるロング丈コート

【ZARA】「ZW COLLECTION リバーシブルチェック柄トレンチコート」\19,990（税込）

オーソドックスなデザインのロング丈コート。無地のベージュとガンクラブチェックのリバーシブル仕様で、通勤からプライベートまでさまざまなシーンで活躍する予感。付属のチンストラップも同様にリバーシブルなので、表情を変えながら着回しが楽しめます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。