13日には所属の「木下グループ」入社式に参加

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が17日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。金メダルの快挙から約2か月、2人からの突然の報告には、ファンが次々にコメント。発表のタイミングについて「心遣いが素晴らしい」との声が上がった。

2人は共同投稿で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」などと記した。「困ったときには、いつもそばで手を差し伸べてくださる方々がいました。その一つ一つの支えが、私たちを強くし、ここまで歩んでくる原動力になりました」ともつづり、所属する木下グループや家族、友人、コーチらへの感謝を示した。

ファンが注目したのは、引退発表がこの日になった理由だ。所属の木下グループが13日に都内リンクで行った入社式にサプライズで登場し、333人の新入社員を前に演技を披露。同社ウェブサイトによると、三浦が「一つ一つの経験が自分を作ると信じ、楽しみながら挑戦してほしい」、木原が「多くの失敗から学んだことが今の自分たちの糧。失敗を恐れず挑戦することが必ず皆さんの財産になる」と熱いメッセージを贈ったという。

所属企業への恩をしっかり返してからの引退発表に、ファンからは「木下グループの入社式も終わったタイミングでの発表。心遣いが素晴らしい。ありがとう」との声があった。また17日には赤坂御苑で行われる春の園遊会にも招待されており「今日は園遊会に招待もされているし、引退発表のタイミングもいろいろ考えて二人で決めたのだろうなぁ」との声も聞かれた。



（THE ANSWER編集部）