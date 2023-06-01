【SQUARE ENIX POP UP STORE】 開催期間：4月17日～5月10日 開催場所：東京都豊島区「池袋PARCO」

スクウェア・エニックスは、東京都豊島区にある「池袋PARCO」にて「SQUARE ENIX POP UP STORE」を4月17日より期間限定で開催する。開催期間は5月10日まで。営業時間は11時から21時。

「SQUARE ENIX POP UP STORE」は、スクウェア・エニックスのゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」や「ファイナルファンタジー」、ディズニーとの共演によって生まれた「キングダム ハーツ」や、コミック「鋼の錬金術師」などの関連グッズや音楽商品を中心に、多数の商品を取り揃えた期間限定のショップ。今回、今年2026年にリニューアルされた「池袋PARCO」の本館地下2階にて、スクウェア・エニックス作品の最新グッズが多数販売される。

購入特典も用意されており、会計3,000円ごとに「オリジナルカード」全7種の中からランダムで1種が贈られる。

スクウェア・エニックス作品の最新グッズが多数販売

新商品

「ファイナルファンタジーチョコボサブレチョコボ＜はちみつ風味＞」

【購入特典：「オリジナルカード」（全7種）】

価格：1,836円

※4月25日より販売予定

チョコボの形をした、ふんわり甘いはちみつ風味のサブレの詰め合わせ。チョコボをデザインした缶に入っている。全16枚入りで、1枚ずつ個包装になっており、お土産にもぴったり。食べ終わった後の缶は、小物入れなどにも使用できる。

※原材料に含まれるアレルギー物質（特定原材料およびそれに準ずるもの）【小麦・卵】

※本製品製造工場では、乳成分、落花生、カシューナッツを含む製品を製造しています（特定原材料）。

※本製品は「はちみつ」を使用しています。1歳未満の乳児には与えないでください。

【取り扱い店舗】

・「SQUARE ENIX POP UP STORE」（池袋PARCO）

・「SQUARE ENIX POP UP STORE」（成田空港第2ターミナル）

・「The Music of SQUARE ENIX -Magic, Memories, and Melodies」日本公演 物販（東京国際フォーラム・ホールA）

以降、順次販売店舗拡大予定

「ドラゴンクエスト」や「ファイナルファンタジー」、「地縛少年 花子くん」のグッズも

「【オフィシャルショップ限定】スマイルスライム陶器貯金箱メタルスライム」

価格：2,970円

「ファイナルファンタジーVIIポリゴンソフビクラウド・ストライフ」

価格：3,300円

「FINAL FANTASY VII REBIRTH Original Soundtrack Plus」

価格：5,500円

「キングダム ハーツ / ミニクリアポスターコレクション」

※1箱に12種のうち1種がランダムで入っている。

価格：825円

「NieR:Automataミニぬいぐるみ2B（ヨルハ 二号 B型）」

価格：3,080円

「CHRONO TRIGGER Orchestral Arrangement 時を超える旋律」

価格：4,180円

「鋼の錬金術師」トレーディングスクエア缶バッジ

価格：450円

※トレーディング商品

購入制限：1人20点まで

「地縛少年 花子くん」トレーディングクリアカード（10th Anniversary）

価格：300円

※トレーディング商品

購入制限：1人20点まで

「地縛少年 花子くん」トレーディングミニ缶バッジ（10th Anniversary）

価格：350円

※トレーディング商品

購入制限：1人20点まで

【SQUARE ENIX POP UP STORE】

開催場所：池袋PARCO 本館 地下2階 SPOT（中央イベントスペース）

開催日時：4月17日～5月10日

(C) SQUARE ENIX(C)AidaIro/SQUARE ENIX(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI