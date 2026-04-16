札幌市の物価高対策臨時給付金の支給が４月１６日から始まり、市民１人あたり現金５０００円が支給されます。



市民はどのように受け止めているのでしょうか。



１６日から順次、支給が始まった札幌市の物価高対策臨時給付金。



２０２６年１月１日時点で札幌市に住民登録があるすべての市民が対象で、１人あたり５０００円、住民税非課税世帯には１世帯あたり１万円が追加で支給されます。

札幌市内のスーパーです。





給付金の支給にあわせてさらなる割引も検討しています。



（クーリッチ拓北店 高西邦明社長）「やはり消費が活発になるのかなという期待感はありますね。５０００円をお支払いいただいたときに残るお金が増えるように、どうにか価格を下げていくこともしていきたい」

では１人５０００円の給付金を市民はどのように使うのでしょうか。



（札幌市民）「本当は美容室に行きたいけどやっぱり食費だね。ありがたいけど、そんなに足しにならないかもしれない」

（札幌市民）「ちょっと何ともいえないような金額かなと思います。家族で何か使えたらいいなぐらいの感じですかね。４人なので２万円です」



（札幌市民）「飲んで食って終わりだろうね。コメを買うときの足しになるのかなぐらい」



一方、札幌市以外の市町村での物価高対策臨時給付金はどのようになっているのでしょうか。

（江別市民）「江別は商品券が配られるみたいです。１人６５００円。追加で買う人はそのチケットが送られてくるみたいです一緒に。現金のほうがいいですね」



（清水町から単身赴任）「１人に１万円の商品券があたります。５月ごろから。うちはちょうど家族４人なので４万円の商品券があたります。比べると（札幌市は）少ないと思うんですけれども、人口を考えたら５０００円を給付するというのはすごいことだなと思います」

札幌市の場合、マイナンバーと銀行口座の紐づけが完了していない人などは、市から郵送される「確認書」に従って口座の登録が必要です。



いよいよ始まった札幌市の現金給付。



市の一般財源や国の重点支援地方交付金とあわせておよそ１４２億円が使われますが、みなさんはどのように使いますか。