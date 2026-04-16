【30%オフ】「充電の全権」を手のひらに。102WのJackeryはミニマリストの味方です
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年4月16日は、2012年にアメリカで設立された、ポータブル電源やソーラーパネルのリーディングブランド・Jackery（ジャクリ）の「102W GaN 3ポート充電アダプター」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
高効率でパワフル。3ポート同時充電対応のJackery製「102W GaN 3ポート充電アダプター」が30％オフ！
デバイスが増えるほど煩雑になる充電環境。
そんな悩みを解決するのが、最大102W出力＆3ポート同時充電に対応した、Jackery（ジャクリ）の「102W GaN 3ポート充電アダプター」。
1台でデスクもバッグの中もすっきり整うアイテムが30％オフのタイムセール特価で販売中です。
「102W GaN 3ポート充電アダプター」は、最大102Wの高出力に対応したパワフルな充電器です。
ノートPCからスマートフォン、タブレットまで幅広いデバイスに対応し、これ1台でほぼすべてをカバーできます。
その実力を支えているのが、高効率かつ高耐久なGaN（窒化ガリウム）技術。
従来のシリコン素材よりも発熱を抑えながらエネルギー効率を高めることができ、小型化と高出力を両立しています。
商品重量はわずか175g、クレジットカードサイズのコンパクトなサイズ感で持ち運びもしやすく、出張や旅行でも頼れる存在です。
3ポート同時充電でデバイス管理がシンプルに
USB-C×2ポート、USB-A×1ポートの計3ポート構成で、スマホ、パソコン、タブレットなど複数デバイスを同時に充電できるため、充電器をいくつも持ち歩く必要がありません。
また、ポータブル電源の出力ポートも拡張できるので、アウトドアや災害時にも役立つアイテムです。
ノートPCを充電しながらスマートフォンやイヤホンも同時に充電できるため、作業環境の効率も向上。
3台同時充電でも安定したパフォーマンスを発揮する点は大きな魅力です。
102Wの高出力と3ポート同時充電、さらにGaNによる高効率設計を備えた「102W GaN 3ポート充電アダプター」は、デスク周りの整理にも、持ち運び用にも活躍する1台。
充電環境をシンプルにしたい人におすすめです。
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なお、上記の表示価格は2026年4月16日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
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Source: Amazon.co.jp