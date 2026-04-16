Aladdin SoundMate Set

Aladdin Xは、プロジェクターやスマホ、タブレット、PCなどと接続して使用できるスピーカー＆マイクセット「Aladdin SoundMate Set」を5月19日より発売する。価格は24,980円。

持ち運びが可能な50Wステレオスピーカーと専用マイクを組み合わせた、ポータブル型の音響セット。自宅でのカラオケ用途のほか、屋外でのパーティーやキャンプ、旅行など、さまざまなシーンで手軽に音楽体験を楽しめる。Bluetoothによる接続のほか、オーディオ端子とUSB-C端子を備える。

対応のAladdin Xプロジェクターは、Aladdin Marca、Aladdin Marca Max、Aladdin X2 Light、Aladdin Poca、Aladdin Poca Laser。

50Wステレオスピーカーが重厚な低音とクリアな高音を実現。15段階の音量調整機能を備える。本体下部にライトを搭載し、6種類のムードライト演出が楽しめる。

ワンタッチで伴奏のオン/オフを切り替え可能。自動ボーカル除去機能を搭載し、歌唱時には音声成分を抑え、伴奏を中心に再生できる。「まるで憧れのアーティストと一緒に歌っているかのような、臨場感あるステージ体験を楽しめる」としている。気分にあわせて声色を変えられるボイスエフェクト機能も搭載する。

スピーカーは大容量バッテリー搭載により、最大約14時間の連続再生が可能。約3.5時間の充電で、好きな場所で音楽やカラオケを楽しめる。マイク専用充電スタンド付きで充電と収納がオールインワンの設計となっている。

外形寸法/重量は、スピーカーが100×210mm(直径×高さ)/864g、マイクが40×145mm(同)/140g。