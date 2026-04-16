【妻の復讐】バレてないとでも？餃子に包まれた“復讐”を召し上がれ！心霊より怖い人間の狂気…夫の裏切りが招いた“恐怖の食卓”【作者に聞く】

【妻の復讐】バレてないとでも？餃子に包まれた“復讐”を召し上がれ！心霊より怖い人間の狂気…夫の裏切りが招いた“恐怖の食卓”【作者に聞く】