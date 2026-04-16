「parallel to」の意味は？「parallel」の意味がわかったら正解できるはず！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「parallel to」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「〜と平行して」でした！
「parallel to」は、英語の表現で「〜と平行して」という意味のフレーズ。
ものがどのように置かれているかを表す描写として、「parallel to〜（〜と平行して）」はよく見かける熟語ですよ。
「Some cars were parked parallel to the side of the street.」
（数台の車が沿道と平行して駐車されていました）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部