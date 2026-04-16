フェースの“素材”が人気の秘訣 外ブラに負けない国産ドライバーが3モデルランクイン【週間ギアランキング】
ドライバー部門では『G440 K』が1位をキープ。2位、3位にはテーラーメイドの『Qi4D』シリーズが続いている。トップ3は今年も海外メーカーが占めている一方、トップ10に目を向けると国内メーカーのドライバーが3モデルもランクイン。ドライバーの販売状況について二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。
【週間ギアランキング】ドライバーの売上トップ10をまとめて発表 4位以下にはゼクシオ、ミズノもランクイン！
「もちろんピン、キャロウェイなどは安定して売れています。一方で発売前から話題になったミズノの『JPX ONE』シリーズは相変わらず問い合わせも多いですし、試打をする人も多いです。昨年末に発売された『ゼクシオ14』『ゼクシオ14レディース』も好調です」『ゼクシオ14シリーズ』が好調な要因は？「フェース素材を変えたことによって飛距離性能が高くなり、アスリートゴルファーが打っても評価が高い。これなら男子ツアープロでも使えるレベル。それと『ゼクシオ14 レディース』は女性ゴルファーから圧倒的な人気があって、今作も売れ続けています」トップ10に入っている国内メーカーは4位の『ゼクシオ14』、7位の『ゼクシオ14 レディース』、そして9位の『JPX ONE』。昨年まではトップ10が全て海外メーカーということも珍しくなかったが、今年は国内メーカーが健闘している。（ドライバーランキング）1位 ピン G440 K2位 テーラーメイド Qi4D MAX3位 テーラーメイド Qi4D ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新クラブもいいけど“ちょい古”名器もあなどれない！ 関連記事「あなたのクラブもあるかも？ 女子プロが使用する名器図鑑」をチェック
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