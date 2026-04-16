「ショットは良いのにスコアが悪い…」を解決！桑田泉のクォーター理論が教える『結果重視』のゴルフ上達法
【この記事でわかること】ショットの調子が良いのにスコアがまとまらない原因 PGA最優秀ティーチングプロ・桑田泉が提唱する「結果を出す」ための考え方 最速でスコアアップするための具体的な練習法（アプローチ・パター）
「今日はドライバーの飛距離も出たし、アイアンもビシビシ当たっていた。なのに、上がってみたらスコアが悪い…」 ラウンド後、そんな悔しい思いを抱えたことはありませんか？ 同伴競技者の「たまたま乗った」「ラッキーだった」という泥臭いゴルフに、トータルスコアで負けてしまうと納得がいかないものです。
しかし、2010年PGAティーチングプロアワード最優秀賞を受賞した桑田泉プロは、「スポーツは結果がすべて」と断言します。 本記事では、大人気マンガ『桑田泉のクォーター理論』第19話のエピソードをもとに、常識を覆す「結果最優先」のゴルフ上達法を解説します。
ゴルフのスコアが伸びない…「ショットは良いのに」陥る罠とは？
ゴルフ仲間とのラウンドで、自分の方が明らかに良いショットを打っているのに、スコア集計してみると相手に負けていた…という経験は誰にでもあるでしょう。
マンガ本編でも、ドラコンを取り、アイアンも絶好調だったゴルファーが、地道にパーを拾い続けた同伴者に1打差で負けて悔しがるシーンが描かれています。
実は、桑田泉プロ自身もプロになりたての頃、同じような苦い経験をしたと言います。 同組のプロよりも飛ばし、内容では圧倒的に勝っているはずなのに、ホールアウトしてみるとトータルスコアで負けているという現実です。
腕前は「内容」ではなく「スコア」で判断される
ここで重要なのは、「ゴルフの腕前は、うまいかヘタかすべてスコアで判断される」という厳しい事実です。 どんなに美しいスイングで遠くに飛ばしても、途中のプロセスを見ていない人からすれば、最終的なスコアカードの数字がすべてです。 まずは「ナイスショットを打つこと（内容）」への執着を捨て、「いかにスコアを作るか（結果）」にこだわる意識改革が必要です。
【実践編】最速でスコアアップするためのゴルフ練習法
では、結果（スコア）を出すためには、どのような練習法が効果的なのでしょうか。桑田泉プロの「クォーター理論」から、2つの重要なポイントを解説します。
① 最優先は「小さいスイング」！パターとアプローチから極める
スコアアップの最短ルートは、ドライバーなどの大きなスイングではなく、アプローチやパターといった「小さいものから始める」ことです。
桑田プロはアメリカ時代、資金に余裕がなく、タダでできるパターやアプローチの練習ばかりを行っていました。しかし、それが結果的に「正しい順序での練習」となり、誰よりも速く上達できたと語っています。 フルスイングの練習に時間を割く前に、まずはグリーン周りの技術を徹底的に磨くことが、確実にスコアを縮める最強の法則なのです。
② 常識を疑え！「悪いイメージ」を武器にするテクニック
世の中のゴルフレッスンには様々な常識がありますが、桑田プロは結果を最優先するために、あえて「悪いイメージ」を持つことを推奨しています。ボールを見るな（パッティング） 「ボールをよく見ろ」というのはゴルフの基本中の基本ですが、クォーター理論では「ボールを見るな」と教えます。ボールをよく見ようとすると、インパクト後にボールの行方を追ってしまい、結果的に「ヘッドアップ」のミスに繋がるからです。ボールを見ない意識を持つだけで、パッティングの確率は劇的に向上します。
手前からダフれ（アプローチ） ウェッジでのアプローチでは、ボールの赤道にリーディングエッジを綺麗に入れるようなシビアなショットを狙ってはいけません。計り知れないメンタルのプレッシャーがかかり、ミスを誘発します。 そこで、あえて「ボールの5cm手前から適当にダフる」という悪いイメージを持ちます。これによりプレッシャーから解放され、結果的に芯に当てることができるのです。
内容ではなく「スコア」にこだわるゴルフへシフトしよう
今回は『桑田泉のクォーター理論』第19話より、結果重視のゴルフ上達法をご紹介しました。ゴルフは内容（スイングの美しさや飛距離）ではなく、スコアがすべて 上達の最短ルートは、パターやアプローチなど「小さいもの」から練習すること 結果を出すためには、「ボールを見ない」「ダフる」といった常識を覆す意識が有効
練習場でナイスショットを連発しても、コースでスコアがまとまらなければ意味がありません。 「腕前は常に内容ではなくスコアで判断される！」という真理を胸に刻み、次回のラウンドや練習からは「結果にひたすらこだわる」ゴルフを実践してみてください。