「ショットは良いのにスコアが悪い…」を解決！桑田泉のクォーター理論が教える『結果重視』のゴルフ上達法

【この記事でわかること】

ショットの調子が良いのにスコアがまとまらない原因 PGA最優秀ティーチングプロ・桑田泉が提唱する「結果を出す」ための 考え方 最速でスコアアップするための具体的な練習法（アプローチ・パター）

「今日はドライバーの飛距離も出たし、アイアンもビシビシ当たっていた。なのに、上がってみたらスコアが悪い…」 ラウンド後、そんな悔しい思いを抱えたことはありませんか？ 同伴競技者の「たまたま乗った」「ラッキーだった」という泥臭いゴルフに、トータルスコアで負けてしまうと納得がいかないものです。

しかし、2010年PGAティーチングプロアワード最優秀賞を受賞した桑田泉プロは、「スポーツは結果がすべて」と断言します。 本記事では、大人気マンガ『桑田泉のクォーター理論』第19話のエピソードをもとに、常識を覆す「結果最優先」のゴルフ上達法を解説します。

ゴルフ仲間とのラウンドで、自分の方が明らかに良いショットを打っているのに、スコア集計してみると相手に負けていた…という経験は誰にでもあるでしょう。

マンガ本編でも、ドラコンを取り、アイアンも絶好調だったゴルファーが、地道にパーを拾い続けた同伴者に1打差で負けて悔しがるシーンが描かれています。

実は、桑田泉プロ自身もプロになりたての頃、同じような苦い経験をしたと言います。 同組のプロよりも飛ばし、内容では圧倒的に勝っているはずなのに、ホールアウトしてみるとトータルスコアで負けているという現実です。

腕前は「内容」ではなく「スコア」で判断される

ここで重要なのは、「ゴルフの腕前は、うまいかヘタかすべてスコアで判断される」という厳しい事実です。 どんなに美しいスイングで遠くに飛ばしても、途中のプロセスを見ていない人からすれば、最終的なスコアカードの数字がすべてです。 まずは「ナイスショットを打つこと（内容）」への執着を捨て、「いかにスコアを作るか（結果）」にこだわる意識改革が必要です。

【実践編】最速でスコアアップするためのゴルフ練習法

では、結果（スコア）を出すためには、どのような練習法が効果的なのでしょうか。桑田泉プロの「クォーター理論」から、2つの重要なポイントを解説します。

① 最優先は「小さいスイング」！パターとアプローチから極める

スコアアップの最短ルートは、ドライバーなどの大きなスイングではなく、アプローチやパターといった「小さいものから始める」ことです。

桑田プロはアメリカ時代、資金に余裕がなく、タダでできるパターやアプローチの練習ばかりを行っていました。しかし、それが結果的に「正しい順序での練習」となり、誰よりも速く上達できたと語っています。 フルスイングの練習に時間を割く前に、まずはグリーン周りの技術を徹底的に磨くことが、確実にスコアを縮める最強の法則なのです。

② 常識を疑え！「悪いイメージ」を武器にするテクニック

世の中のゴルフレッスンには様々な常識がありますが、桑田プロは結果を最優先するために、あえて「悪いイメージ」を持つことを推奨しています。

内容ではなく「スコア」にこだわるゴルフへシフトしよう

今回は『桑田泉のクォーター理論』第19話より、結果重視のゴルフ上達法をご紹介しました。

練習場でナイスショットを連発しても、コースでスコアがまとまらなければ意味がありません。 「腕前は常に内容ではなくスコアで判断される！」という真理を胸に刻み、次回のラウンドや練習からは「結果にひたすらこだわる」ゴルフを実践してみてください。