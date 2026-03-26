マック「サンリオキャラクターズ」限定パッケージ登場 ハローキティら19のキャラ描かれたデザイン
【モデルプレス＝2026/04/16】マクドナルドは『トクニナルド』キャンペーンの第3弾として、4月22日から5月19日までの4週間限定で人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を250円お得な特別価格490円（通常価格740円〜）で販売するキャンペーンを実施。「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションも行われる。
【写真】マック、人気キャラ描かれた「サンリオキャラクターズ」限定パッケージ
新登場の「塩レモンタルタルソース」は、さっぱりとしたレモンの風味にガーリックの旨味を加え、ソルティがアクセントになったコクのある味わいのタルタルソース。「コク旨焼肉ソース」は、醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソース。どちらのソースもチキンマックナゲットとの相性は抜群で、ゴールデンウィークの行楽シーズンを楽しむのにぴったりな味わいとなっている。家族や友人で揃って過ごす機会が増えるこの季節、定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」を含めた全4種類のソースから好みのソースを選ぶ楽しさ、ソースをディップして食べる楽しさを味わうことができる。
さらに、4月10日より日本マクドナルドと株式会社サンリオのキャラクターと様々な商品でコラボレーションを開始しており、ハッピーセット（R）「サンリオキャラクターズ」や、McCafe（R）（※「e」はアキュート・アクセントを付したもの）「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」と「ハローキティのジューシーいちごスムージー（いちご果汁1％）」に続き、本キャンペーンでも「サンリオキャラクターズ」限定パッケージ（数量限定）で「チキンマックナゲット15ピース」が提供される。「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」などの19の人気キャラクターが描かれたかわいらしいデザインで、パッケージに印字された2次元コードをスマートフォンで読み取ることで、ハッピーセットのおもちゃとして登場しているオリジナルデザインの着せ替えをしたハローキティが画面上に現れ、一緒に写真撮影を楽しめるARコンテンツも用意されている。（modelpress編集部）
爽やかでさっぱりとしたレモンの風味に、ガーリックの旨味を加え、ソルティがアクセントになったコクのある味わいのタルタルソース。隠し味にオニオンパウダーを加えることで、深みのある味わいに仕上げた。爽やかでさっぱりとしたレモンの風味とコクのあるタルタルの味わいが、チキンマックナゲット（R）と相性抜群なソースとなっている。
醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソース。ごま油の華やかな風味とコチュジャンの味わいが、旨味を引き出すとともに食欲をそそる味わいに仕上げた。醤油とにんにくのコク、ごま油の風味がやみつきになる、チキンマックナゲット（R）のおいしさを引き立てる味わいとなっている。
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【写真】マック、人気キャラ描かれた「サンリオキャラクターズ」限定パッケージ
◆マック「サンリオキャラクターズ」限定パッケージ登場
新登場の「塩レモンタルタルソース」は、さっぱりとしたレモンの風味にガーリックの旨味を加え、ソルティがアクセントになったコクのある味わいのタルタルソース。「コク旨焼肉ソース」は、醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソース。どちらのソースもチキンマックナゲットとの相性は抜群で、ゴールデンウィークの行楽シーズンを楽しむのにぴったりな味わいとなっている。家族や友人で揃って過ごす機会が増えるこの季節、定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」を含めた全4種類のソースから好みのソースを選ぶ楽しさ、ソースをディップして食べる楽しさを味わうことができる。
◆塩レモンタルタルソース
爽やかでさっぱりとしたレモンの風味に、ガーリックの旨味を加え、ソルティがアクセントになったコクのある味わいのタルタルソース。隠し味にオニオンパウダーを加えることで、深みのある味わいに仕上げた。爽やかでさっぱりとしたレモンの風味とコクのあるタルタルの味わいが、チキンマックナゲット（R）と相性抜群なソースとなっている。
◆コク旨焼肉ソース
醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソース。ごま油の華やかな風味とコチュジャンの味わいが、旨味を引き出すとともに食欲をそそる味わいに仕上げた。醤油とにんにくのコク、ごま油の風味がやみつきになる、チキンマックナゲット（R）のおいしさを引き立てる味わいとなっている。
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