「にしたんクリニック」などを手がけるエクスコム・グローバルの西村誠司社長が１５日、ＴｉｋＴｏｋを新規配信。１０日から１２日まで東京辰巳アイスアリーナで開催され、にしたんクリニックがスポンサーを務めた「ＳＴＡＲＳ ＯＮ ＩＣＥ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ２０２６」を観覧した感想を語った。

西村氏は「ＳＴＡＲＳ ＯＮ ＩＣＥ という名の通り、氷上にフィギアスケート界のスターたちが一堂に集まってフィギアスケートを披露するっていう、そんな催しがあったんです」と紹介。今年で２０年になるという。ミラノ・コルティナ２０２６冬季五輪が開催されたとあり、西村氏は「まだ、そんなに間が空いてないということもあって、フィギアスケート界のトップを担ってるスケーターの方が、たくさんおりまして。女子の金メダリストのアリサ・リウさんであるとか、もう皆さん想像つくと思うんですが、りくりゅうペア。僕ね、感動しました」とペアで金メダルに輝いた三浦璃来・木原龍一の名前をあげた。

また、銅メダルを獲得した中井亜美についても触れ「あとね、中井亜美ちゃんね。銅メダル獲った。本当に可愛かったです。なんかこんな、こんなポーズですかね。似てないですかね」と中井が指でつくるハートポーズをまね、「中井亜美ちゃんのめっちゃ可愛い写真が撮れた」と満面に笑みを浮かべた。

西村氏は最前列で観覧。「世界のトップスケーターは違うなと思いました。彼らが目の前に行くと起こる風だったり、スピンして着氷した時の氷の軋む音というんでしょうかね。本当に素晴らしくて、スケーターの皆さんが小さな時から今に至るまでスケートに人生を捧げてきたんじゃないかなって思ったんですよ」と感心した。

また西村氏は「１幕２幕あったんですけど、トリノオリンピックで金メダルを獲った荒川静香さんもいたんですよ。『イナバウアー観たいな』と思ってスタートしたんですよ。そしたらね、もう最後にね、やってくれましたよ、イナバウアー」と、ここでも感動したことを明かした。

西村氏は「僕はね、マーケティングのプロとして『〇〇だったら〇〇』みたいな、みんなが想像するのを持っていると強いなと思って。多分僕以外もね、絶対みんなイナバウアーと思ったはずなんですよ。それがイナバウアー披露した時にはもう、みんなで歓声が起こって」と振り返った。「マーケターとしてね、企業の何かをやるにしても、すごく参考になる。『〇〇と言ったら〇〇』みたいなね」とマーケティング理論にも及んだ。