がんばって作った手料理に笑顔で「82点！」と言う彼氏！悪気も悪意も一切なさそうな態度に注目が集まる【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
初めて彼氏に手料理を振る舞ったら、82点と点数をつけてきた、ゐ(@irk_hrk)さんの創作漫画「手料理に点をつけるのは…」に2.1万いいねがつくとともに、「人が作ったものに点数をつけるなんて0点」「作った方としては気分が悪い」など、多くのコメントが届いた。
■それでも彼氏は褒めているつもり？
ある日、彼女は彼氏に初めて手料理を振舞った。がんばって作ったエビチリチャーハンを気に入って欲しくて、食べた彼氏に「どうかなぁ？がんばったよ」と聞くと、彼氏は「うーん。82点！」と笑顔！しかし、料理を点数で評価されるとは夢にも思っていなかった彼女は、がんばって作った料理に味の感想どころか微妙な点数を付けられたことで、一瞬ショックで固まっていた。そんなことにも気づかず、さらに追い討ちをかけるように「店で出したら790円」と余計な一言を言う彼氏…。点数が欲しいわけではない彼女は「もう作るのやめよう」と決心するのであった。
本作「手料理に点をつけるのは…」のコメント欄では「審査員気取りで悪気がないところが、最悪」「怖いのは、この彼氏褒めてるつもりなんだよな」など、全く悪気が無さそうな態度に注目が集まった。さらに、「もう作るのやめよう」と思った本作の彼女と同様に「一気に気持ちが冷める」「点数をつける、あなたが0点」と、彼女に共感する声が相次いだ。
作者のゐさんは「楽しく読んでいただきありがとうございます。私もいろんなご意見・ご感想を直接知れて嬉しく思っています。コメント欄は今後も開放していきますので、またコメントいただけましたら幸いです」と、話してくれた。
そもそも人が作ってくれた料理に文句を言ったり、点数を付けたりすること自体が失礼だが、それを全く悪気なく言ってしまうのもまた質が悪い…。ぜひ読んでみて。
取材協力：ゐ(@irk_hrk)
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