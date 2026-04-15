女優の寺島しのぶが14日までに自身のインスタグラムを更新。息子の歌舞伎俳優の尾上眞秀(13)と同い年のフランス人の美少年2ショットを披露した。



【写真】尊い！ 13歳の美少年同士 奇跡の邂逅

あどけない表情の2人だが、フランス人の少年は、寺島によれば“スケートボードのヨーロッパチャンピオン”だと、驚きの経歴を紹介した。



寺島は「同じ13歳。初めての歌舞伎鑑賞」と息子たちの2ショット写真をアップ。寺島のフランス人夫、ローラン氏の友人家族の息子で「ホメオくんはフランスのスケートボードのナショナルチームに入っていてヨーロッパチャンピオンだそうです」と明かした。「次の次のオリンピックを目指すそう」と実力は相当なもので、「堀米さん知ってる？と聞いたら、勿論！と返ってきた」と、2021年の東京五輪と24年のパリ五輪のスケートボード男子ストリートで連覇した堀米雄斗も話題に上がったこともつづった。



眞秀は歌舞伎座「四月大歌舞伎」で尾上右近「連獅子」を舞っている。それを観劇したらしく、終演後の眞秀は歌舞伎Tシャツを、ホメオ君はグッチのキャップを斜めに被り、初めての舞台鑑賞に満足そうな表情を浮かべている。



フォロワーも「ふたり共素敵です」「それぞれ違うジャンルで頑張って素晴らしい」「お互い高みを目指してね」と保護者のような気持ちでエールを送っていた。



眞秀はこれまでの中村獅童の息子・陽喜や同い年の亀三郎ら、歌舞伎俳優仲間との写真もアップしている。



（よろず～ニュース編集部）