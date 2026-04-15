広島戦

プロ野球・中日のドラフト6位ルーキー・花田旭外野手が止まらない。14日に豊橋市民球場で行われた広島戦に「5番・中堅」で先発出場。初回に左翼線へタイムリーを放つと、5回にも左前へタイムリー。変化球を見事に捉えた技ありの打撃をファンも褒めたたえている。

初のクリーンアップ抜擢に応えた。初回1死一、三塁で打席に立った花田。カウント1-1から広島先発・森下が投じた縦に割れるカーブを見事に捉えると、鋭い打球は三塁手の頭を越えて、左翼線へ転がる値千金のタイムリー二塁打。5回にも2死二、三塁から左前へタイムリー。4打数2安打2打点の活躍で6-2の勝利に貢献した。

11日の阪神戦でプロ初本塁打を放つなどルーキーながら連日活躍。DAZNベースボール公式Xが「ルーキーとは思えない 花田旭 今日は5番で出場 変化球に対応しタイムリー」と投稿すると、ファンから反響が寄せられている。

「難しい球、ヒットに出来てるね。新人らしくない」

「このまま一年過ごせば新人王も見えてくる」

「竜の希望です 頼むから怪我だけはしないで」

「クリーンアップに据えれば、クリーンアップの働き。適応力が凄い」

「バッティングセンス、素晴らしすぎ！！」

「もしかして彼が新人王なんじゃないか？」

「バッターボックスで落ち着いて見える」

「花田くん本当素晴らしい！！本当にルーキーなのか？？」

「ルーキーでこのワクワク感を出せるのが凄い」

22歳の花田は東洋大出身のドラフト6位。開幕2軍も13試合で3本塁打と猛アピールして、4日に1軍へ登録。ここまで33打数10安打と好調を維持している。



（THE ANSWER編集部）