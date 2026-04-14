◇社会人野球第68回JABA岡山大会 Bブロック JR西日本 1―1 トヨタ自動車（2026年4月14日 倉敷マスカット）

トヨタ自動車は先発の細川拓哉が6回5安打1失点と力投し、JR西日本と引き分けた。

中日・細川成也を兄に持つ右腕。明秀学園日立から東北福祉大を経て、入社4年目でJABA大会初先発のマウンドに立った。

「疲れましたね。初めてっていう緊張感はありましたけど、いい緊張感に変えて投げることができました」

初回を3者凡退でスタートすると、5回まで2安打無失点。結果的に最後のイニングとなる6回2死一、三塁から4番・西野力矢に初球の直球を同点打されたことを悔やんだ。

「ストレートは安易だったなっていうのがあって、一番反省すべきポイントかな、と。しっかりボール球で入るとか、変化球で入るとか、もっと違う引き出しがあった」

社会人球界でも屈指の選手層を誇るチームにあって、調子の波が激しいことや制球力といった自らの課題を克服することに力を注いできた。昨秋のドラフトで同期入社のエース左腕・増居翔太がヤクルト入りし、自分たちの世代がチームを引っ張らなくてはいけないという自覚も持ち合わせている。

「しっかり投げ込めたし、自分のピッチングがある程度できたっていうのはすごく収穫だと思います」

反省も収穫もあった初先発。今大会はもちろん、その先にある都市対抗予選につなげていくつもりだ。