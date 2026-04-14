【ストリートファイター6：メンテナンス】 4月15日15時～17時 実施予定

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、メンテナンスを4月15日15時より17時にかけて実施する。

今回のメンテナンスでは、3月17日のアップデート以降に発生しているバトルシステムや一部キャラクターの不具合を修正予定。メンテナンス中は全てのオンラインコンテンツを利用できないため、チャレンジやファイティングパス、ショップはメンテナンス前までに利用するよう案内されている。

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