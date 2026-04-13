歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせることに失敗したお笑いコンビに、東野幸治から「團十郎さんに肘つかせたら日本一やね！」と辛辣なツッコミを浴びせられる場面があった。

【映像】“ガチダメ出し”を受けたネタ

4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。團十郎が歯を見せる、もしくは声を出して笑えば成功となる。

3番手で登場したきつね（大津広次・淡路幸誠）はサンプラー機材を使用し、淡路が作曲家として“オリジナル曲”を披露するコントを展開。『探偵！ナイトスクープ』の効果音や人気YouTuber・SEIKINのオープニング曲を流すなど、「あの曲を？」という音ネタで勝負に出たが、團十郎の笑いを引き出すことはできず、惜しくもタイムオーバーとなってしまった。

チャレンジ失敗後、感想を求められた團十郎は「（ナイトスクープは）わかります。でも、ちょっとまとまりがなかったですよね」と冷静に分析。これに対し、淡路は「あ、普通のダメ出しですね」と、絶賛されたその前の2組とは違う展開に触れ、会場の笑いを誘った。

さらに2人は、「團十郎さんに良いの持ってきたんで」と、パチスロ機『ジャグラー』のメダル払い出し音を鳴らす悪あがきを見せた。しかし、これに團十郎はキョトン顔で頬杖をつくのみで、すかさずMCの東野が「團十郎さんに肘つかせたら日本一やね！」と辛辣なコメントを入れていた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送した特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を“フェス会場”に見立てて3チャンネルで同時進行した。（ABEMA『市川團十郎を笑わせたら1000万円』より）