“純白”の「ゴマフアザラシ」赤ちゃん誕生…見られるのはごく短い期間 伊勢シーパラダイス
「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」（三重県伊勢市）で8日、ゴマフアザラシの赤ちゃんが誕生。きょう13日から一般公開された。
【写真】ママにあまえる“純白”のゴマフアザラシの赤ちゃん
伊勢シーパラダイスでは、3年ぶりとなるゴマフアザラシの赤ちゃん。初乳を確認し、すくすくと育っているという。
全身が白くふわふわとした毛に覆われているが、この白い毛は、生後2〜3週間ほどで抜け落ちてしまうため、見られるのはごく短い期間。「限られた期間でしか見ることのできない“純白の姿”を、ぜひ間近でご覧ください」と呼びかけている。
館内「ゼロ距離広場」にあるゴマちゃんプールで、母親とともに観覧できる。体調管理のため、別部屋へ移動している場合などがある。
■赤ちゃん情報
・出生日時：2026年4月8日午後9時27分
・性別：メス
・体重：10キロ（4月10日時点）
・体長：74センチ（4月10日時点）
・父親：大福（ダイフク）15歳（2011年3月16日、鳥羽水族館生まれ）
・母親：ルー 12歳（2014年3月30日、鴨川シーワールド生まれ）
■ゴマフアザラシとは
分類：食肉目アザラシ科
学名：Phoca largha
英名：Large Seal/Spotted Seal
生息地：アラスカから日本の北海道あたり
繁殖時期は春ごろが多く、妊娠期間は約1年。1頭につき1仔を出産し、2〜3週間の授乳期間を経て、独り立ちする。寿命は25〜30年で普段は魚や甲殻類、貝類など幅広く食べる。伊勢シーパラダイスではアジ、イカナゴ、コマイ、サンマなどを与えている。
【写真】ママにあまえる“純白”のゴマフアザラシの赤ちゃん
伊勢シーパラダイスでは、3年ぶりとなるゴマフアザラシの赤ちゃん。初乳を確認し、すくすくと育っているという。
全身が白くふわふわとした毛に覆われているが、この白い毛は、生後2〜3週間ほどで抜け落ちてしまうため、見られるのはごく短い期間。「限られた期間でしか見ることのできない“純白の姿”を、ぜひ間近でご覧ください」と呼びかけている。
■赤ちゃん情報
・出生日時：2026年4月8日午後9時27分
・性別：メス
・体重：10キロ（4月10日時点）
・体長：74センチ（4月10日時点）
・父親：大福（ダイフク）15歳（2011年3月16日、鳥羽水族館生まれ）
・母親：ルー 12歳（2014年3月30日、鴨川シーワールド生まれ）
■ゴマフアザラシとは
分類：食肉目アザラシ科
学名：Phoca largha
英名：Large Seal/Spotted Seal
生息地：アラスカから日本の北海道あたり
繁殖時期は春ごろが多く、妊娠期間は約1年。1頭につき1仔を出産し、2〜3週間の授乳期間を経て、独り立ちする。寿命は25〜30年で普段は魚や甲殻類、貝類など幅広く食べる。伊勢シーパラダイスではアジ、イカナゴ、コマイ、サンマなどを与えている。