ウー・チャイェンのVを導いた鉛ベッタリの長尺パター アイアンは80ｇ、58度の115gの重めシャフトは健在【勝者のギア】
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 最終日◇12日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞風が吹き、ピンも傾斜の厳しい位置に切られた最終日。最終組がハーフターンした時点で1打差に9人がひしめく大混戦となったが、中盤以降、クラッチパットを決めたウー・チャイェン（台湾）が今季初優勝、通算2勝目を挙げた。
【写真】これがいい仕事をした鉛ベッタリの長尺パター
1メートルにつけた11番でバーディを奪うと、12番では5メートルを沈めてリードを奪う。14番では5メートルのパーパットを流し込み、流れを渡さなかった。その手に握られていたのは、3月の「Vポイント×SMBCレディス」で新投入した長尺パターだった。もともとは「コーチが使っていたから」という理由で長尺にシフト。「去年は順手からクロウ（グリップ）に変えてよくなったけど、今年のダイキン（開幕戦）で、リズムがよくなかった。それを長尺に替えたらよくなりました」。3日間の平均パット『28.67』は、全体4位タイと上位。傾斜の強い石坂のグリーンを攻略した。初優勝した昨年11月の「大王製紙エリエールレディス」はオデッセイの『Ai-one トライビーム ジェイルバードミニ』を使用していたが、同社の『Ai-DUAL CRUISER ジェイルバードDB』にチェンジした。もともと中尺用のヘッドのため重量を出すためにソール部に鉛をベッタリ貼って調整している。プロ転向した4年前からずっとクラブ契約はフリー。初優勝時と替わったのは、パターのほかに3番ウッド。ウッド類は10歳の頃からキャロウェイを愛用しており、3番ウッドは「打感がよかったから」と最新モデル『クアンタム』に移行した。ドライバーと5番ウッドは前シリーズの『エリート』のままだ。ドライバーに関しては、「慣れてるし、飛距離もいい感じ。顔が好き」と手放せない1本。シャフトはフジクラの『スピーダーNXバイオレット』（50-S）を挿している。シャフトについてフジクラのプロ担当は「2年前の『ニチレイレディス』からです。初優勝時には『シャフトがしっかり戻ってきてくれて、ボールがつかまりながら飛ぶところが好き』とコメントをいただいております」と話す。テストの結果、一番曲がらずに飛んでいたものを使い続けている。アイアンは6番から9番まではスリクソン『ZXi5』だが、PWだけ『ZXi7』のコンボ。「『5』の方が飛ぶのですが、9とPであまり飛距離が変わらなかったので、Pだけ『7』にしています」と飛距離の“階段”を優先してモデルを選んだ。またウェッジは48度と58度がクリーブランドの『RTZ ツアーラック』で、54度は『RTZ』の構成。そしてシャフトも独特だ。48度はトゥルーテンパーの80グラム台の『スチールファイバー i80cw S』で、54度と58度は『ダイナミックゴールド 115 S200』で115グラムという作り込み。昨年もこの組み合わせだったが、理由については、「48度がダイナミックゴールドだと距離が足りなかった。それでアイアンと同じにしました。54度と58度のシャフトが重いのはスピンがかかりやすくて、抜けにくいから」と重さに違いを説明する。ボールは「ずっと昔から『x』です。飛距離が出るし、慣れています」とタイトリストの『プロV1x』を使用している。ちなみに今季、国内女子ツアーでは『プロV1』シリーズが6戦中5勝目を挙げた。内訳はV1xが佐久間朱莉、笠りつ子、高橋彩華、ウー・チャイェン、V1が永峰咲希となっている。【ウー・チャイェンの優勝ギア】1W：キャロウェイ エリート（10.5度/スピーダーNX バイオレット 50-S ）3W：キャロウェイ クアンタム（15度/スピーダーNX バイオレット 50-S）5W：キャロウェイ エリート（18度/スピーダーNX バイオレット 50-S）5,6U：キャロウェイ パラダイム Aiスモーク（24,27度 ツアーAD HY-75S）6I〜9I：スリクソンZXi5（スチールファイバー i80cw S）PW：スリクソンZXi7（スチールファイバー i80cw S）48,58度：クリーブランドRTZ ツアーラック（48度＝スチールファイバー i80cw S/58度＝ダイナミックゴールド 115 S200）54度：クリーブランドRTZ（ダイナミックゴールド 115 S200）PT：オデッセイ Ai-DUAL CRUISER ジェイルバードDBBALL：タイトリスト プロV1x
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 国内女子賞金ランキング
最新！ 国内女子ポイントランキング
富士フイルム・スタジオアリス女子OP 最終結果
生き残りをかけた戦い 最新の女子リランキング
松山英樹の順位は？ マスターズの最終結果
【写真】これがいい仕事をした鉛ベッタリの長尺パター
1メートルにつけた11番でバーディを奪うと、12番では5メートルを沈めてリードを奪う。14番では5メートルのパーパットを流し込み、流れを渡さなかった。その手に握られていたのは、3月の「Vポイント×SMBCレディス」で新投入した長尺パターだった。もともとは「コーチが使っていたから」という理由で長尺にシフト。「去年は順手からクロウ（グリップ）に変えてよくなったけど、今年のダイキン（開幕戦）で、リズムがよくなかった。それを長尺に替えたらよくなりました」。3日間の平均パット『28.67』は、全体4位タイと上位。傾斜の強い石坂のグリーンを攻略した。初優勝した昨年11月の「大王製紙エリエールレディス」はオデッセイの『Ai-one トライビーム ジェイルバードミニ』を使用していたが、同社の『Ai-DUAL CRUISER ジェイルバードDB』にチェンジした。もともと中尺用のヘッドのため重量を出すためにソール部に鉛をベッタリ貼って調整している。プロ転向した4年前からずっとクラブ契約はフリー。初優勝時と替わったのは、パターのほかに3番ウッド。ウッド類は10歳の頃からキャロウェイを愛用しており、3番ウッドは「打感がよかったから」と最新モデル『クアンタム』に移行した。ドライバーと5番ウッドは前シリーズの『エリート』のままだ。ドライバーに関しては、「慣れてるし、飛距離もいい感じ。顔が好き」と手放せない1本。シャフトはフジクラの『スピーダーNXバイオレット』（50-S）を挿している。シャフトについてフジクラのプロ担当は「2年前の『ニチレイレディス』からです。初優勝時には『シャフトがしっかり戻ってきてくれて、ボールがつかまりながら飛ぶところが好き』とコメントをいただいております」と話す。テストの結果、一番曲がらずに飛んでいたものを使い続けている。アイアンは6番から9番まではスリクソン『ZXi5』だが、PWだけ『ZXi7』のコンボ。「『5』の方が飛ぶのですが、9とPであまり飛距離が変わらなかったので、Pだけ『7』にしています」と飛距離の“階段”を優先してモデルを選んだ。またウェッジは48度と58度がクリーブランドの『RTZ ツアーラック』で、54度は『RTZ』の構成。そしてシャフトも独特だ。48度はトゥルーテンパーの80グラム台の『スチールファイバー i80cw S』で、54度と58度は『ダイナミックゴールド 115 S200』で115グラムという作り込み。昨年もこの組み合わせだったが、理由については、「48度がダイナミックゴールドだと距離が足りなかった。それでアイアンと同じにしました。54度と58度のシャフトが重いのはスピンがかかりやすくて、抜けにくいから」と重さに違いを説明する。ボールは「ずっと昔から『x』です。飛距離が出るし、慣れています」とタイトリストの『プロV1x』を使用している。ちなみに今季、国内女子ツアーでは『プロV1』シリーズが6戦中5勝目を挙げた。内訳はV1xが佐久間朱莉、笠りつ子、高橋彩華、ウー・チャイェン、V1が永峰咲希となっている。【ウー・チャイェンの優勝ギア】1W：キャロウェイ エリート（10.5度/スピーダーNX バイオレット 50-S ）3W：キャロウェイ クアンタム（15度/スピーダーNX バイオレット 50-S）5W：キャロウェイ エリート（18度/スピーダーNX バイオレット 50-S）5,6U：キャロウェイ パラダイム Aiスモーク（24,27度 ツアーAD HY-75S）6I〜9I：スリクソンZXi5（スチールファイバー i80cw S）PW：スリクソンZXi7（スチールファイバー i80cw S）48,58度：クリーブランドRTZ ツアーラック（48度＝スチールファイバー i80cw S/58度＝ダイナミックゴールド 115 S200）54度：クリーブランドRTZ（ダイナミックゴールド 115 S200）PT：オデッセイ Ai-DUAL CRUISER ジェイルバードDBBALL：タイトリスト プロV1x
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 国内女子賞金ランキング
最新！ 国内女子ポイントランキング
富士フイルム・スタジオアリス女子OP 最終結果
生き残りをかけた戦い 最新の女子リランキング
松山英樹の順位は？ マスターズの最終結果