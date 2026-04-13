トランプ米大統領とローマ教皇レオ14世/Reuters

（CNN）ローマ教皇レオ14世がイランとの戦争について示した立場をめぐり、トランプ米大統領は12日、教皇を「外交政策にとって最悪だ」と強く批判した。

トランプ氏は記者団に「核兵器を持つのは構わないと言うような教皇は好まない。彼は、世界を吹き飛ばすために核兵器を欲している国を軽く扱うべきではないと考える人物だ」と語り、「私は教皇レオのファンではない」と付け加えた。

米国出身者として初の教皇であるレオ14世は、米・イスラエルによるイランとの戦争についてますます声をあげるようになっており、先週にはイラン国民に向けたトランプ氏の発言や脅しを「到底受け入れられない」と非難していた。

アンドルーズ空軍基地で語ったこの発言の少し前、トランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」に教皇への批判を長文でつづっていた。

トランプ氏は「教皇レオは犯罪に対して弱腰で、外交政策にとって最悪だ」と述べたうえで、イランが核兵器を持つのは構わないとか、「米国がベネズエラを攻撃したのは恐ろしい」と考えるような教皇は望まないと主張した。

トランプ氏は、「米国大統領を批判する教皇は望まない」とも述べている。

さらに教皇は「教皇候補のどのリストにも載っておらず、教会は米国人だからという理由で候補にしたにすぎない。それがドナルド・J・トランプ大統領に対処する最善の方法になると考えたからだ」と主張した。