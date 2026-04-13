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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「日本の1970年代に驚愕した韓国人27歳。目を疑う。」を公開した。東京大学大学院で博士課程に在籍する韓国人留学生のパクくんが、約50年前（1970年代）の日本の写真を分析し、当時の技術力の高さや街並みの完成度について独自の見解を語った。



昭和の雰囲気やレトロな店が好きだというパクくんは、インターネット等で集めた1970年代の写真を計17枚紹介した。パクくんはまず、お台場近くと思われるモノレールや、東京か大阪の夜景写真を提示。「昔ならではのネオンサインが好き」と語り、ビルの上に掲げられた大きな看板に昭和の風情を感じると述べた。また、新幹線（0系）の写真については、「今見てもデザイン的にダサいと思わない」「この早そうなデザイン完成している」と高く評価した。



さらに、水道橋やお茶の水付近で電車が交差する風景や、北区王子駅近くを走る路面電車を紹介。「車さえ最新式に変えれば今の写真と言っても信じる人がいる」と述べ、50年前には既に都市の景観が完成されていたとの見方を示した。銀座付近の写真では、多くの人々で賑わう歩行者天国の様子や、ビルの間を縫うように走る高速道路（東京高速道路）の構造に着目。「ザ・東京感がすごく好き」と語り、ビルと道路が一体化したようなデザイン性を称賛した。加えて、当時のセブンイレブンやミスタードーナツ、ロイヤルホストなどの店舗写真を見て、当時からブランドの世界観が確立されており「店が完成しすぎている」と驚きを露わにした。



最後にパクくんは、50年前から高度なインフラや文化が確立されていたことに触れ、「ハイテクはいいですね」と総括した。高度経済成長期の日本が、現在の街並みの基礎を既に築き上げていたことに敬意を表しつつ、さらに50年後の未来がどうなっているのかに思いを馳せて動画を締めくくった。