【ＲＩＺＩＮ】朝倉未来が復活を宣言「近々発表されると思いますんで、楽しみにしていてください」
格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（１２日、マリンメッセ福岡）で、朝倉未来（３３）が早期復活を宣言した。
この日の第８試合終了後、榊原信行ＣＥＯに呼び込まれてケージに入った未来は「こんにちは。３日前くらいから福岡にいまして、メシもうまいし、人当たりもいいし、女の子もかわいいし、本当に最高です」とあいさつ。昨年大みそかにラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に敗れており、再起に注目が集まっているが「僕の復帰戦、近々発表されると思いますんで、楽しみにしていてください」として観客を沸かせた。
また、榊原ＣＥＯは「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ１４」（６月６日、宮城・ゼビオアリーナ仙台）でＲＩＺＩＮフライ級王者の扇久保博正が神龍誠を相手にＶ１戦を行うことを決定。この日の第６試合でエンカジムーロ・ズールー（南アフリカ）に勝利した神龍がＡＢＥＭＡ ＰＰＶで視聴できる配信の放送席にいた扇久保に挑戦表明していた。
これを受けて榊原ＣＥＯが扇久保に意向を問うと「もちろん行けます。ボコボコにします。自分は岩手出身で東北でＲＩＺＩＮやるって言うのが１つの夢だったんです。東北盛り上げるために防衛戦やります」と受諾。これを受けて榊原ＣＥＯは「決定で」と王座戦を決断した。また、同級王座を虎視眈々と狙う元谷友貴も同大会でトニー・ララミー（カナダ）と対戦することが決まった。